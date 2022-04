Messina, centrodestra ancora diviso. Germanà: "Si faccia sintesi, passo indietro mio e di Croce"

Ancora un messaggio, ma ancora grandi punti interrogativi nel centrodestra in vista delle Amministrative di Messina. A tornare a parlare è Nino Germanà con un messaggio che sa di "facciamo tutti un passo indietro e spazio a un terzo nome". Ecco il comunicato: “Dopo fughe in avanti e colpi bassi, apprendo di una uscita pubblica, in una tv locale, del candidato di una parte minoritaria del centrodestra, accompagnato dal deputato all’Ars Genovese. È l’ennesima provocazione che deve subire il centrodestra, l’ennesimo tentativo di prevaricazione che non fa bene a nessuno. Probabilmente qualcuno, che non vuole il bene della città, vuole consapevolmente spaccare il centrodestra per logiche personali. No a candidature divisive, basta a metodi discutibili e dannosi, non sono disposto ad assistere ancora a un centrodestra che si fa logorare. Ritengo finora di essere stato fin troppo responsabile e pacato rispetto alle azioni che ho dovuto subire. Probabilmente anche la mia candidatura si è mostrata divisiva, ed essendo una persona responsabile, sono pronto con un gesto di generosità e serietà a fare un passo indietro per trovare una sintesi unitaria che vada oltre me e Croce". Sarà l'ex sindaco Giuseppe Buzzanca? Più di un indizio.

