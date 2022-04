Conte si sbilancia: M5s molto distante dalle politiche della Le Pen, ma pone temi veri...

«Non so cosa si chiede il PD o i nostalgici di Renzi che sono ancora nel PD ma invito il PD a non entrare nelle valutazioni personali. Il M5s è molto distante dalle politiche della Le Pen: chiedo di non speculare perché noi su questo punto non ci sono fraintendimenti. Solo chi è in malafede può farlo». Così il leader M5s Giuseppe Conte che aggiunge: "I temi post da Le Pen sono temi veri, sulla perdita di acquisto e sulla sofferenza delle persone, le soluzioni non le condivido. Ma assumere atteggiamenti spocchiosi in politica non paga".

