La cultura unisce Italia e Finlandia: incontro in Commissione a Montecitorio

"L’incontro con la commissione Cultura del parlamento finlandese è stato un momento di fondamentale confronto. Attraversiamo una fase nella quale è importante che cresca il sostegno reciproco, sia in ottica bilaterale che in ottica europea”: ad affermarlo Vittoria Casa, presidente della commissione Cultura della Camera, a margine oggi della visita a Montecitorio di una delegazione della commissione Cultura del parlamento finlandese.

“Con i colleghi finlandesi abbiamo discusso delle politiche post pandemiche, degli interventi che porteremo avanti grazie al Next Generation EU e dei rispettivi sistemi d’istruzione. Entrambe le parti hanno mostrato interesse verso i reciproci punti di forza. Il nostro obiettivo primario è convergere con la media europea nei livelli di alfabetizzazione e istruzione. Il loro è valorizzare il patrimonio culturale nazionale in rapporto con il nostro e confrontarsi sui sistemi di tutela. Le risorse messe in campo con il Recovery Plan faciliteranno questo percorso” conclude Vittoria Casa.

La presidente è stata nei giorni scorsi ospite a Messina all'evento finale della GDS Academy promossa da Società Editrice Sud nell'ambito del progetto Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine, e nel corso dell'evento in auditorium ha ribadito la necessità di un ampio ricorso a tutti gli strumenti di finanziamento, tra cui anche le risorse europee di Next Generation Eu, per fornire ai giovani opportunità di formazione e occupazione.

