Draghi: chiarimento con Conte, il governo non rischia. E Grillo... minimizza

«Ci siamo parlati con Conte poco fa, abbiamo cominciato a chiarirci, ci risentiamo domani per vederci al più presto. Il governo non rischia». Lo ha detto il premier Mario Draghi a margine del vertice Nato a Madrid. «Avevo cercato Conte questa mattina, mi ha richiamato lui», ha precisato il premier.

«Ma cos'è questa cosa Draghi-Conte...». Lo dice il garante del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, lasciando il Senato. Poi a chi gli chiede se sia grave che Draghi parli male di Conte, da dietro il finestrino della macchina fa un gesto con la mano come a dire "ma che state dicendo...". Ora Grillo ha in programma di incontrare la delegazione di governo all’Hotel Forum.

Cosa aveva detto Conte

«Vorrei precisare che Grillo mi aveva riferito di queste telefonate, vorrei chiarire che siamo una comunità, lavoriamo insieme. Lo trovo sinceramente grave che un premier tecnico che ha avuto da noi investitura, si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono per altro". Lo aveva detto il presidente del M5s Giuseppe Conte, dicendosi "sconcertato" in riferimento alle voci su una richiesta di Draghi a grillo di rimuovere Conte. Rispondendo a chi gli domandava delle richieste del premier Mario Draghi a Beppe Grillo di rimuoverlo dal Movimento, Conte ha aggiunto: «Noi sin qui abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenerlo con lealtà, correttezza, non nascondendo i passaggi difficili per noi, che ci procurano sofferenza. Sono rimasto sinceramente sconcertato».

© Riproduzione riservata