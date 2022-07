Crisi di governo all'orizzonte? Di Maio: “Qualcuno vuol fare lo sgambetto”

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si è detto convinto che «qualcuno stia solo cercando il pretesto per generare l’incidente di percorso» per indebolire Draghi e far cadere il governo: lo ha fermato in due interviste a Corriere Della Sera e Repubblica. L’obiettivo è «andare al voto anticipato» senza rendersi conto che l’Italia si trova in «una situazione emergenziale», ha lamentato il titolare della Farnesina reduce dallo strappo con M5s, «andare al voto adesso significa bruciare i fondi del Pnrr e rischiare di andare in esercizio provvisorio perché non potremmo approvare la legge di bilancio. Porteremmo il Paese nel baratro»

© Riproduzione riservata