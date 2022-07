Crisi di Governo, l'appello di Letta: M5s sia della partita mercoledì per rilanciare

«Faccio un appello a tutte le forze politiche e al Movimento 5 stelle perché sia della partita mercoledì, con la voglia di rilanciare rispetto ai nuovi grandi contenuti intervenuti. Il rapporto con i sindacati si è finalmente aperto e scongelato». Così il leader Pd Enrico Letta nel suo intervento al congresso del Psi. «Nel Paese non c'è nessuna voglia e nessuna spinta per una crisi che porterebbe a un avvitamento e alle elezioni il 25 settembre. Se le elezioni ci saranno il 25 settembre noi ci saremo e combatteremo con tutta la nostra determinazione. E' chiaro che il passaggio di queste settimane è stato complesso e difficile, non possiamo far finta di niente. Mi sento di fare un appello non perché sia confermata la continuità o si dica 'facciamo finta di nientè, questo sarebbe irrispettoso nei confronti di Mario Draghi e del lavoro che sta facendo. Bisogna rilanciare l’impegno per i prossimi 9 mesi. Io sono convinto e determinato per far sì che il nostro Paese ritrovi il filo di questa maggioranza e che sia in grado di fare il suo lavoro. So che è una responsabilità sulle mie spalle e di chi si è messo completamente di fronte questo impegno».

«Il mio - ha detto Letta arrivando al congresso del Psi - è un forte appello alle forze politiche che hanno sorretto con grandi risultati positivi il cammino del governo Draghi perché questo cammino non si interrompa e venga rilanciato a partire da mercoledì con un nuovo voto di fiducia che stabilisca un percorso di 9 mesi importante per completare tutte le riforme. Questo è l’impegno che noi stiamo mettendo da qui a mercoledì. Non si interrompa questo lavoro importante per il Paese e per l’Europa, il lavoro del Governo Draghi che ci vede convintamente impegnati. Sono sicuro ci siano le condizioni per continuarlo».

