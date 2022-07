Draghi vuole lasciare, legislatura in bilico. Manovra "congelata", Meloni vuole le urne

Il “Draghi bis” si allontana, con o senza il M5S, e la legislatura appare sempre più in bilico. I partiti hanno ancora quattro giorni per trattare e rimettere insieme i pezzi della crisi che si è aperta con il non voto di fiducia del Movimento al Senato, ma si tratta di un’impresa in salita. Le divisioni diventano più marcate e il movimento guidato da Giuseppe Conte continua ad essere attraversato da profonde tensioni avvicinando le urne. Ritirare o meno la delegazione al governo è la domanda che manda in tilt i pentastellati nelle stesse ore in cui Salvini e Berlusconi chiudono a qualsiasi ipotesi di poter continuare a sedere insieme ai 5S nell’esecutivo. Il Pd, che continua a sperare in un ripensamento di Draghi, resta convinto che «formato e perimetro» della maggioranza debbano rimanere inalterati. Ma se queste sono le «premesse», osserva il sottosegretario a Palazzo Chigi Bruno Tabacci, «la legislatura è finita». E anche il leghista Giancarlo Giorgetti ammette che «le squadre sono ormai stanche» e che la «partita sia difficile da sbloccare».

La missione in Algeria del premier Mario Draghi prevista per la prossima settimana è stata ridotta a un solo giorno: martedì sarà un giorno di pausa per ulteriori riflessioni e contatti e poi mercoledì il presidente del Consiglio si presenterà alle Camere così come richiesto dal capo dello Stato Sergio Mattarella.

La scelta dell’ex governatore centrale appare ai più definitiva, come hanno mostrato le parole scelte per annunciare le dimissioni ai suoi ministri e poi congelate dal Colle. Ma chi lavora a un ripensamento non si stanca di rinnovare gli appelli ad andare avanti e tesse sottotraccia una rete di contatti per sondare l’esistenza di un’ ultima possibilità per garantire continuità all’azione del governo. In cima alla lista dei partiti che puntano a non chiudere la legislatura anzitempo, c’è il Pd con il sostegno di Leu. Lo esplicitano Andrea Orlando e Roberto Speranza. «Noi lavoriamo per la prosecuzione di un governo di unità nazionale - dice il primo - e ci auguriamo che la discussione che si sta svolgendo all’interno dei Cinque Stelle aiuti questa prospettiva ed eviti di dare spazi, peraltro immeritati, alla destra». I Dem guardano tra l’altro inevitabilmente alle alleanze, consapevoli che senza il campo largo battere il centrodestra diventi una missione disperata come dimostrano i dati di un sondaggio Youtrend-Cattaneo. E una mancata ricomposizione della frattura che si è creata in questi giorni renderebbe molto più difficile unire le forze.

Il passaggio parlamentare, voluto da Mattarella anche per parlamentarizzare la crisi, «è giustissimo», sostiene anche il ministro della Salute escludendo però un “Draghi bis”. Che invece è la ricetta indicata sia da Più Europa ed Azione sia da Italia Viva. Matteo Renzi lancia una petizione online: «Faremo di tutto per avere un “Draghi bis” libero dai condizionamenti che affronti le scelte necessarie al Paese», dice l’ex premier.

In casa cinquestelle regna intanto sovrano il caos: riunioni su riunioni non portano a trovare un punto di caduta. Avanza l’ipotesi di ritirare la delegazione dal governo senza però che il consenso sia unanime: il ministro dei Rapporti con il Parlamento mette agli atti il proprio dissenso spiegando che in questo modo si chiuderebbe in modo definitivo a qualsiasi mediazione. Chi si dice convinta che la legislatura sia arrivata al capolinea è il presidente di FdI Giorgia Meloni mentre Salvini e Berlusconi bollano come irresponsabili i 5S e si dichiarano pronti alle urne.

E appelli a Draghi arrivano anche da Strasburgo e da Washington. «Con l’imperversare della guerra in Ucraina nel nostro Continente, l’aumento del costo della vita e la ripresa post Covid solo ai blocchi di partenza, abbiamo bisogno di stabilità politica in Europa. L’Italia è uno Stato membro importante ed è un Paese fondatore. Abbiamo bisogno che mantenga il suo ruolo di leadership all’interno dell’Unione europea, soprattutto in questi tempi difficili», ha dichiarato la presidente dell’eurocamera Roberta Metsola.

Ci sperano anche i mercati. La Borsa di Milano dopo il crollo di giovedì ha registrato un rimbalzo di due punti, lo spread si è fermato a quota 213.

Il governo lavora al “dl anticrisi”, la manovra è congelata

L’agibilità politica non c’era più. E restare significava solo farsi logorare dai partiti. Senza più riuscire a «fare» le cose di cui ha bisogno il Paese. Nonostante il pressing del Colle, della politica, e il sostegno delle cancellerie, europee e non solo, Mario Draghi resta irremovibile: mercoledì sarà il giorno del suo congedo dal Parlamento, quello che sancirà, definitivamente, la conclusione dell’esperienza delle larghissime intese. Certo, il premier resterà al suo posto per gli affari correnti. E proseguirà nel percorso di confronto con le parti sociali per mettere a punto il promesso «corposo» decreto anti-crisi, per tamponare ancora i rincari di bollette e benzina, e per attenuare gli effetti dell’inflazione su famiglie e imprese. Ma la manovra, almeno questo è l’orientamento attuale, spetterà al nuovo governo.

Per tutto il giorno a Palazzo Chigi non si vede quasi nessuno. Il premier resta a Roma ma per andare, così come Sergio Mattarella, a rendere omaggio all’amico Eugenio Scalfari alla camera ardente in Campidoglio. Qualche sorriso, ma nemmeno una parola. Certo il telefono sarà squillato di continuo, ma non arrivano conferme di contatti che pure ci sarebbero stati, non solo con le forze politiche ma anche con interlocutori internazionali. Gli appelli a rimanere al suo posto, così come gli attestati di stima che arrivano da Berlino a Washington, non spostano però l’ex banchiere dalla sua decisione.

Lunedì volerà ad Algeri con una pattuglia di ministri, per chiudere una serie di accordi con gli algerini non solo in materia di gas. Una missione inizialmente prevista in due giorni che viene invece concentrata in un giorno solo, alimentando le ipotesi di un anticipo delle sue comunicazioni che invece dovrebbero rimanere fissate a mercoledì. Una volta spiegate le sue ragioni, e rivendicato il tanto lavoro fatto in 17 mesi per far fronte alla pandemia, e poi alla guerra e alle sue conseguenze economiche, il premier salirà al Colle, questo lo schema, per rassegnare le sue dimissioni. Senza aspettare il voto.

Certo i tentativi di fargli cambiare idea si moltiplicheranno nei prossimi 4 giorni - dalla petizione di Iv al tentativo del Pd di «ricompattare» la larghissima maggioranza - ma una volta constata la definitiva indisponibilità la parola spetterà a Mattarella. Elezioni anticipate il 2 o il 9 ottobre, il tam tam tra deputati e senatori, che nei capannelli ammettono con sconforto che oramai non si intravedono davvero spiragli per un esito diverso. L’ipotesi di un «traghettatore», magari l’attuale ministro dell’Economia Daniele Franco, su cui pure sarebbero stati sondati i partiti, per arrivare almeno a fine anno e mettere in sicurezza i conti, non avrebbe trovato sostegno tra le forze politiche.

FI e Lega per un “bis” senza 5Stelle, Fratelli d’Italia vuole le urne

Con i venti di crisi portati dai Cinque Stelle, se per Giorgia Meloni è decisamente arrivata l’ora delle elezioni, nelle parole di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si intravedono molte più sfumature. Mercoledì «ascolteremo con rispetto e attenzione le considerazioni del presidente Mario Draghi» alle Camere, affermano all’unisono i leader di FI e Lega. Promettendo che «il centrodestra di governo continuerà a difendere gli interessi degli italiani con serietà e coerenza, non avendo certamente timore del giudizio degli italiani».

Nessuna chiusura esplicita ad un eventuale “Draghi bis” da parte di azzurri e leghisti ma, con la consapevolezza che «non è più possibile contare sul Movimento 5 Stelle in questa fase così drammatica». Il Cav, che mai sveste i panni del federatore, in questi giorni è a Villa Certosa: da lì sta gestendo i rapporti con gli alleati (in giornata, oltre a Salvini, ha sentito anche il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa) e sempre lì, qualcuno ipotizza che la prossima settimana possa riunire gli alleati di centrodestra. Un appuntamento al momento non confermato dall’entourage del leader forzista, ma che potrebbe essere utile a serrare le file di un centrodestra al bivio. Da un lato ci sono i sondaggi che amplificano la tentazione delle elezioni anticipate, dall’altro c’è l’esigenza, in particolare di Salvini, di dissociarsi dall’irresponsabilità di chi farà cadere Draghi. «Noi siamo alternativi a chi non vota miliardi di aiuti alle famiglie - rimarca nella dichiarazione congiunta con Berlusconi -, a chi si oppone a un termovalorizzatore fondamentale per ripulire Roma, a chi sa dire solo dei no». Non solo: in entrambi i partiti ci sono esponenti di spicco che tifano, anche esplicitamente, per un ripensamento del premier. Così, la strategia sembra essere orientata all’attesa e alla massima prudenza. Si sbilancia invece Giovanni Toti che auspica «un Draghi bis possibilmente senza il M5S». «O gli consentiamo di lavorare al meglio, senza dannosi compromessi al ribasso, oppure è meglio il voto», interviene il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi.

Secondo Meloni sarebbe «scandaloso mettere insieme il quarto governo calato dall’alto, una scelta di gravissima responsabilità». Eppure la leader di FdI non appare preoccupata: «Dubito che la crisi rientrerà, Mario Draghi capisce che da qui alla fine della legislatura le cose possono solo peggiorare».

