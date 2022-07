Lega: basta giochini. Incontro Salvini con parlamentari. Berlusconi programma vertice

Ancora alta tensione nella maggioranza in attesa delle comunicazioni del premier Draghi di mercoledì. La Lega insorge contro il tentativo dei capigruppo del Pd e del Movimento 5 stelle di Montecitorio di far sì che sia la Camera la sede in cui il premier riferisca sulla situazione politica, con le forze parlamentari che poi dovranno votare sul discorso del presidente del Consiglio. Proprio alla Camera l’esecutivo potrebbe avere numeri maggiori con la possibilità che il Movimento 5 stelle si spacchi ulteriormente con uno smarcamento di un gruppo di pentastellati (c'è chi parla di una ventina di deputati e di tre o quattro senatori) che non intende seguire la linea di Conte.

«Basta con i giochino di palazzo», l’affondo dei capigruppo del partito di via Bellerio Molinari e Romeo. Questa sera incontro di Salvini con i parlamentari, mentre Berlusconi è arrivato oggi a Roma dove riunirà i vertici di partito per analizzare la situazione politica. Il partito azzurro non dovrebbe opporsi all’ipotesi di un prolungamento della permanenza del premier a palazzo Chigi se una parte dei pentastellati dovesse staccarsi da M5s. In attesa di come evolverà il dibattito all’interno M5s i fari sono puntati sul premier. Il pressing, anche a livello internazionale, affinchè rimanga nella sede del governo è sempre più forte.

«Secondo me alla fine la cosa importante è che Draghi mercoledì sia ancora saldamente in sella, che il finale sia: Draghi torna a Chigi e Conte torna a casa», la previsione di Renzi. Ma nella Lega restano le perplessità sulla possibilità di evitare il voto anticipato, strada che continua a non essere esclusa ed è invocata soprattutto da Fratelli d’Italia. «Sarebbe un governo per salvaguardare il Pnrr e mettere a terra una legge di bilancio», la tesi di chi nella maggioranza ritiene che le elezioni anticipate siano un danno per l’Italia. Il Pd insiste: «C'è comunque una maggioranza ampia in Parlamento a sostegno del governo», sottolinea il dem Marcucci. «La destra vuole mandare a casa Draghi», dice il deputato Verini. «Diamo agli italiani la possibilità di scegliere un nuovo Parlamento», osserva il vicesegretario della Lega, Fontana. «La sinistra fa di tutto per fuggire dalle urne», l’attacco del presidente Fdi Meloni.

