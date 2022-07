M5s, Crippa appoggia richiesta Pd e Iv: Draghi prima alla Camera e poi al Senato

Il capogruppo del M5s alla Camera, Davide Crippa, ha appoggiato la richiesta di Iv e Pd di far tenere al premier Mario Draghi le sue comunicazioni, mercoledì, prima alla Camera e dopo al Senato perché il provvedimento che ha dato il via alla crisi, cioè il Dl Aiuti «non votato dal M5s», è stato approvato prima alla Camera. In base a quanto si apprende, è quanto ha spiegato Crippa rispondendo a chi lo ha criticato per le decisioni prese in riunione dei capigruppo. Crippa è intervenuto durante la riunione congiunta dei gruppi di Camera e Senato del M5s. L’incontro, che si tiene da remoto, si era chiuso ieri con una sospensione e un rinvio a oggi.

Durante l’assemblea, alcuni parlamentari hanno chiesto a Crippa di spiegare perché, durante la capigruppo alla Camera, si è tentato di far in modo che il premier Mario Draghi tenga le sue comunicazioni, in programma mercoledì, prima dalla Camera e poi al Senato. Anche il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ha chiesto di intervenire in assemblea, riferendo di non essere stato informato. E Crippa non si è tirato indietro fornendo le spiegazioni del caso. E ha aggiunto che visto che il M5s ha sempre detto che non era un voto sulla fiducia, tanto che alla Camera l’ha votata, non si capisce perché non dovrebbe votarla di nuovo. In base a quanto si apprende, è il senso dell’intervento di Crippa, scondo cui il M5s deve rimanere dentro il governo per vedere i decreti, rimediare agli errori, come quelli sul superbonus, e dare risposte ai cittadini. «Dall’opposizione la vita non la migliori. Fai solo propaganda».

