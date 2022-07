Scontro in Forza Italia tra Gelmini e Ronzulli: "Contenta", "Prenditi uno Xanas"

A quanto riferiscono fonti parlamentari ci sarebbe stato un forte scontro all’interno di Forza Italia. Uscendo dall’aula del Senato, dopo la replica del presidente Draghi, la senatrice Licia Ronzulli avrebbe gridato al ministro Mariastella Gelmini: «Vai a piangere da un’altra parte e prenditi lo Xanax». E Gelmini a Ronzulli: «Contenta ora che hai mandato a casa il governo?».

Alla fine la resa della Gelmini che lascia FI

«Questa Forza Italia non è il movimento politico in cui ho militato per quasi venticinque anni: non posso restare un minuto di più in questo partito». Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, aggiungendo che «Forza Italia ha definitivamente voltato le spalle agli italiani, alle famiglie, alle imprese, ai ceti produttivi e alla sua storia, e ha ceduto lo scettro a Matteo Salvini».

© Riproduzione riservata