Draghi al Senato: l'obiettivo è affrontare le emergenze, serve consenso ampio

Si sono concluse, nell’Aula del Senato, le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi. Al termine dell’intervento del premier ci sarà una sospensione per permettere che il discorso sia depositato alla Camera dei deputati. Le ore di discussione generale, secondo l’ipotesi della capigruppo, dovrebbero essere cinque, con repliche fino alle 16:30. La prima chiama dovrebbe tenersi alle 18:30.

«Mercoledì scorso ho rassegnato le dimissioni - ha esordito Mario Draghi - Questa decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale che ha appoggiato il governo dalla sua nascita. Il capo dello Stato le ha respinte e chiesto di informare il Parlamento. Decisione che ho condivisio. Oggi mi permette di spiegare a voi e agli italiani questa decisione tanto sofferta quanto dovuta».

«Il presidente della Repubblica mi affidò l’incarico» di premier con l’obiettivo di affrontare «tre emergenze: pandemica, economica e sociale», «tutti i principali partiti, con una sola eccezione, decisero di rispondere positivamente a quell'appello. Nel discorso che tenni in quest’Aula feci riferimento all’unità nazionale, che in questi mesi è stata la miglior garanzia di questo esecutivo e della sua efficicaca. Ritengo che un presidente del Consiglio che non si è mai presentato davanti agli elettori debba avere il consenso più ampio consenso».

"No a fiducia di facciata. Serve patto fiducia serio"

Serve un governo che «sia davvero forte e coeso e un Parlamento che lo accompagni con convinzione, nel reciproco rispetto dei ruoli. All’Italia non serve una fiducia di facciata, che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi. Serve un nuovo patto di fiducia, sincero e concreto, come quello che ci ha permesso finora di cambiare in meglio il Paese.

I partiti e voi parlamentari - siete pronti a ricostruire questo patto?». Così il premier Mario Draghi concludendo il suo intervento al Senato.

Applausi al Senato per l'"orgoglio" di Dragi, M5s silente

L’Aula del Senato ha accolto con un lungo applauso la frase del premier Mario Draghi che, ricordando le emergenze affrontate in questi mesi, ha detto: «Mai come in questi momenti sono stato orgoglioso di essere italiano». Gli unici che non hanno applaudito il premier sono stati i senatori del Movimento 5 stelle.

Draghi: con vaccini e aiuti riusciti a dare slancio a ripresa

«Grazie alle misure di contenimento sanitario, alla campagna di vaccinazione, ai provvedimenti di sostegno economico a famiglie e imprese, siamo riusciti a superare la fase più acuta della pandemia, a dare slancio alla ripresa economica».

"Migliorare il reddito e intervento sui salari"

Servono interventi per «assicurare livelli salariali dignitosi a fasce di lavoratori più in sofferenza. Il reddito di cittadina è una misura importante, ma può essere migliorato per favorire chi ha più bisogno e ridurre gli effetti negativi sul mercato del lavoro».

«Penso finirà bene. Vediamo la tempistica». Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi, arrivando al Senato per assistere alle comunicazioni del premier Mario Draghi.

La giornata di vigilia comincia presto, quando il segretario del Pd Letta, tra i più attivi sminatori della crisi, viene intercettato all’uscita di Palazzo Chigi dopo un lungo colloquio con il premier. Incontro che, a conferma del clima elettrico che si respira nei palazzi della politica, viene subito stigmatizzato dal centrodestra che protesta leggendolo come la concessione di una corsia preferenziale ai Dem. Per tutta la giornata i vertici del centrodestra di governo sono riuniti nella residenza romana di Silvio Berlusconi dalla quale escono segnali di guerra. Poi, in serata, una telefonata del Cavaliere a Draghi sblocca la situazione e permette ai leader del centrodestra di recarsi a Palazzo Chigi per pareggiare i conti. E subito dopo tornare a riferire a Berlusconi rimasto a villa Grande.

Oggi riflettori puntati sui Cinquestelle, l’unico vero nodo. L’ipotesi che gira è che Draghi, se deciderà di restare soprattutto per accogliere gli appelli della società civile, li lascerà fuori comunque. Tutt’al più interessato a distinguere tra falchi e... eventuali nuovi scissionisti.

