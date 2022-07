M5s, Di Battista: in molti me lo chiedono, vedrò a giorni se ricandidarmi

«Io vi ringrazio perché in tanti mi state scrivendo di ributtarmi nella mischia. Come sempre cerco di essere molto sincero, il che per qualcuno è la mia debolezza anche se io penso che sia la mia forza. Vedrò cosa succede in questi giorni. Finisco il mio lavoro, perché io lavoro, torno in Italia e vedo cosa succede» prima di decidere, «perché penso che molte cose che vengono dette dai politici a caldo, nei prossimi giorni verranno ritrattate». Così l’ex deputato M5s Alessandro Di Battista in un video sui social. "Io non sono disposto a tutto pur di tornare in Parlamento" aggiunge.

© Riproduzione riservata