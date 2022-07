Elezioni, calendario implacabile: scadenze anche a Ferragosto. Ferie cancellate

Una corsa contro il tempo con scadenze anche a Ferragosto. Le prime elezioni estive della storia repubblicana costringono i partiti a cancellare le ferie, a indire riunioni e segreterie senza soluzione di continuità e, soprattutto, a dover correre per la presentazione delle liste.

Il timing di questo sprint sotto il solleone è scadenzato minuziosamente dalle leggi e non permette distrazioni. E potrebbe anche diventare la normalità visto che in futuro - ovvio, siamo in Italia e non è per nulla scontato - la scadenza naturale della legislatura cadrà intorno a luglio.

Non era infatti mai successo dal 1948 ad oggi che gli italiani fossero chiamati a votare nella seconda metà dell’anno.

Prepariamoci quindi a una campagna elettorale in short e sotto l'ombrellone anche se in realtà si partirà ufficialmente solo un mese prima del voto cioè il 27 agosto.

Il calendario implacabile almanacca queste scadenze che sembrano a prima vista formali ma sono delle vere e proprie dead line da non superare.

Si parte già questa settimana, il 27 luglio, quando il Ministero dell’Interno dovrà far pervenire a quello degli Esteri gli elenchi aggiornati degli elettori all’estero. Infatti i nostri concittadini all’estero devono essere messi in grado di vorare con un certo anticipo: la legge stabilisce che tale passaggio debba essere compiuto entro il 60esimo giorno prima del voto.

Piccola pausa e qui si passa alle note dolenti: l’impegno di Ferragosto. Il 12-13-14 agosto rappresentano le date comprese tra il 44esimo e il 42esimo giorno antecedente il voto cioè l'intervallo temporale nel quale i partiti sono tenuti a depositare al Viminale i contrassegni e i simboli elettorali.

Ferragosto libero e poi si passa alla presentazione delle liste il 21 e 22 agosto cioè il 35esimo e il 34esimo giorno antecedente il voto che sono riservati alla consegna delle liste presso gli uffici centrali elettorali appositamente costituiti nelle Corti d’Appello.

Neanche il tempo di un ultimo bagno e poi si parte ufficialmente: si apre per legge la campagna elettorale. Il 27 agosto, cioè trenta giorni al voto. Inizia quella che un tempo era definita la «propaganda elettorale», cioè il mese durante il quale è consentita l’affissione dei manifesti elettorali.

Dopo la corsa al voto del 27 settembre non è per nulla finita: la Costituzione prescrive che la prima riunione delle nuove Camere deve avere luogo «non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni», e quindi la data massima cade il 15 ottobre.

Resta scontato che fino allora rimane in carica il vecchio Parlamento che potrebbe affrontare il Def e non certo la Finanziaria che spetterà alle nuove Camere. Naturalmente non abbiamo parlato della formazione del nuovo governo, operazione tutta nelle mani del presidente della Repubblica. Potrebbe anche questa volta essere un compito non facile. L’ultima volta per dare alla luce il governo giallo-verde il presidente Sergio Mattarella sudò sette camice e ci vollero quasi tre mesi.

