Nel centrosinistra avanti tra sospetti, veti e incertezze. Letta dialoga, Conte in crisi sui mandati

La costruzione della coalizione di centrosinistra va avanti fra accelerate, sospetti, incertezze e veti. Il front runner Enrico Letta corre sui pezzi di vetro, nel tentativo di comporre uno schieramento che ancora cerca la via dell’accordo. «Le prossime elezioni sono il tappone dolomitico tutto in salita - ammette - Per noi sono una sfida difficile ma incredibilmente affascinate. Dobbiamo scegliere bene le strategie per applicare la legge elettorale». Tradotto: le alleanze si devono fare, perché il Rosatellum le premia. Per questo, il lavoro di cucitura del segretario Pd va avanti. Le parole sulla rottura «irreversibile» col Movimento, però, non sono state sufficienti a convincere Carlo Calenda. Il leader di Azione teme che nelle truppe Pd ci siano ancora troppi che strizzano l’occhio a Giuseppe Conte: «Se stanno preparando un’alleanza forte ed elettorale con i 5 Stelle, noi non ci possiamo stare perché noi con loro non ci siamo mai stati». Eppure, Letta dà per scontato che il campo largo col Movimento sia archiviato.

Anzi, nelle sue dichiarazioni, sembra voler marcare la titolarità di un territorio su cui Conte ha lanciato un’opa: «La sinistra è il Pd - rivendica Letta -. A tutti quelli che discutono su dov'è la sinistra dico: la nostra ambizione è di essere il più grande partito ambientalista in Europa e in grado di dare delle risposte forti a chi vuole un futuro di progresso». Ma i veti incrociati non sono solo quelli di Calenda sul M5s. Ci sono anche quelli di Calenda su Verdi e Sinistra Italiana, di Calenda su Di Maio, di Sinistra Italiana e Verdi su Calenda. E poi quelli su Renzi, che sta cercando alleati. Il leader di Iv sembra prediligere un dialogo con Calenda, per un rassemblement di centro che corra da solo. Mentre i rapporti di Renzi col Pd appaiono freddi. Un arabesco di posizioni che preoccupa anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al lavoro per allargare il fronte: «Spero che nessuno ponga veti perché questo non è il momento, dei veti - dice - Di Maio ha manifestato a Letta la disponibilità a fare parte del centrosinistra. Se qualcuno giudica negativo il fatto di allargare un campo che parte sfavorito lo dica». Si è parlato anche di contatti con l’ex sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, che su Facebook ha comunque precisato: «Non ho aderito a nessun progetto elettorale».

C'è chi attribuisce al primo cittadino di Milano - che continuerà a fare il sindaco - la possibilità di catalizzare una buona percentuale di voti. «E' una risorsa importantissima», afferma il ministro Andrea Orlando. Per Letta la scelta è: o noi e Meloni. «Questa legge elettorale una maggioranza la darà e un governo ci sarà - dice - ma può essere di un tipo o dell’altro: Sole o Luna. Non ci sarà una terza strada che consentirà di fare chissà cosa, o vincono gli uni o gli altri». Per questo fra Letta e Calenda c'è un gioco all’avvicinamento. «Calenda vorrà capire quanto gli possa costare dover trovare compromessi - ragiona un parlamentare Pd - allontanandosi da questa immagine che vuol dare di puro». Per trovare un quadra, pronostica un esponente di Più Europa, che è alleata di Azione, «serviranno ancora alcuni giorni». E magari un faccia a faccia, che sigilli le posizioni. In giornata non ce ne sono stati, fanno sapere dal Pd, anche se ci sono stati "contatti con tutti i protagonisti e gli interlocutori». La strategia dem va avanti con appelli ai volontari - «Questa è la campagna elettorale più importante degli ultimi anni. Stavolta è vero. L’Italia rischia una deriva pericolosa» - e il coinvolgimento dei sindaci nella scelta delle candidature, specie per gli uninominali. In una riunione su Zoom, Letta, Francesco Boccia e il coordinatore dei sindaci dem Matteo Ricci hanno dialogato con un centinaio di primi cittadini Pd, come Antonio De Caro, Giorgio Gori, Dario Nardella, Matteo Lepore. «I sindaci non hanno correnti e sono sempre a disposizione del Partito democratico e delle comunità», ricordano al Nazareno.

Alta tensione tra i 5Stelle per i mandati

Alta tensione nel Movimento 5 stelle sulle deroghe ai mandati. Per Beppe Grillo il limite è un muro da non abbattere, è «la luce in fondo alle tenebre», come ha detto nei giorni scorsi, facendo intendere chiaramente di non condividere neanche la manciata di eccezioni al vaglio di Giuseppe Conte, come quelle per il presidente della Camera Roberto Fico, la vicepresidente del M5s Paola Taverna e l’ex capo politico Vito Crimi (meno chance avrebbe l’ex ministro Alfonso Bonafede). La delicatezza del momento si intuisce anche dalle smentite alle voci secondo cui il garante avrebbe detto al leader, nel corso di un colloquio telefonico, di essere pronto a lasciare il Movimento se fossero concesse anche solo poche deroghe. «Tra me e Beppe Grillo - ha chiarito Conte in una nota - non c'è stata nessuna telefonata ieri sera e quindi nessun aut aut. Smentisco categoricamente tutte le indiscrezioni in merito». «Fake news» quelle sull'aut aut è la versione arrivata anche da fonti vicine al comico genovese.

