Letta: "Ombre russe sulla crisi di governo: inquietanti legami Salvini-Mosca. Ci rivolgeremo al Copasir"

Mosca era interessata alle vicende del governo italiano e alla sua possibile destabilizzazione. Lo scrive oggi La Stampa, in un articolo firmato da Jacopo Iacoboni richiamato in prima pagina, in cui viene proposto un retroscena che riguarda i contatti avuti dal consigliere per i rapporti internazionali del leader della Lega Salvini, Antonio Capuano, con Oleg Kostyukov, "importante funzionario dell’ambasciata russa" in Italia.

Lia Quartapelle del Partito democratico e Gennaro Migliore di Italia viva hanno chiesto nell’Aula della Camera una informativa urgente sulla vicenda.

La Stampa riporta stralci di documenti dell’intelligence, con i colloqui tra il consigliere del Carroccio e il funzionario di Mosca, due mesi prima della caduta del governo, nel periodo in cui Lega e Movimento Cinque Stelle si schieravano contro un nuovo invio di armi all’Ucraina. "Il diplomatico, facendo trasparire il possibile interesse russo a destabilizzare gli equilibri del governo italiano con questa operazione - scrive La Stampa citando fonti dell’intelligence - avrebbe chiesto se i ministri della Lega fossero intenzionati a rassegnare le dimissioni dal governo".

Il quotidiano torinese afferma che Kostyukov è l’uomo che comprò i biglietti della missione, poi saltata, di Matteo Salvini a Mosca e ricostruisce le fasi di quei rapporti, osservando che le conversazioni tra Capuano e Kostyukov sulla situazione del governo italiano avvengono tra il 27 e il 28 maggio, mentre il giorno prima, il 26 il presidente del Consiglio Mario Draghi tenta di sbloccare la crisi del grano parlando al telefono con Putin. La Stampa scrive che, nei documenti dell’intelligence che ha potuto visionare, Kostyukov è indicato come "vicario dell’ufficio politico dell’ambasciata russa a Roma", mentre indica Capuano come "ex deputato napoletano di Forza Italia, oggi non più parlamentare, che in passato sostenne di aver aiutato l’allora ministro Frattini in alcuni dossier internazionali". Nei documenti citati dal quotidiano si parla lungamente dei contatti con i russi per l’organizzazione della missione di Salvini a Mosca. Ai primi di maggio 2022 Capuano sarebbe stato contattato 'da una esponente del partito di Puti, Russia Unita, che, informata della missione programmata, si sarebbe offerta di supportare il consulente di Salvini nell’organizzazione della trasferta, suggerendogli in prima battuta di prelevare il denaro necessario per effettuare tutti i pagamenti previsti, da convertire in rubli in loco, essendo inutilizzabili carte di credito e bonifici bancari. in tale contesto - prosegue il documento - il consulente avrebbe riferito di incontri già fissati con il ministro Sergej Lavrov - con il quale sarebbe stato programmato un pranzo per il 6 maggio -e con il presidente della camera Alta dell’Assemblea federale russa Valentina Matvienkò.

Nell’articolo de La Stampa si citano poi altri due incontri di Salvini. Il 19 maggio con l’ambasciatore russo, "con il quale avrebbe discusso anche dell’eventuale viaggio di Papa Francesco in Russia, ravvisando uno spiraglio circa la possibilità che esso si concretizzi alla luce della disponibilità del diplomatico, che avrebbe unicamente posto una non meglio identificata condizione, ritenuta però superabile", prosegue il giornale citando le carte degli 007 italiani. Il secondo incontro è invece quello del 27 maggio in Vaticano con il Segretario di Stato Parolin, insieme a Capuano. La stessa sera l'ambasciata russa 'manda per sms' al consigliere di Salvini i biglietti aerei per Mosca e conferma che martedì 31 ci sarà un incontro anche con l’ex premier Medvedev. Secondo i documenti citati da La Stampa, Capuano sarebbe stato contattato anche "da un soggetto dell’ambasciata americana a Roma, che si sarebbe detto molto interessato al viaggio del senatore Salvini a Mosca, pur non avendone ancora compreso la reale finalità. Capuano avrebbe risposto di non poter fornire dettaglì e avrebbe, scrive il quotidiano, rinviato a un incontro per il leader leghista "con esponenti di altissimo livello a Washington" dopo la missione.

Gli americani avrebbero poi continuato a "tenere discretamente d’occhio la vicendà senza dare seguito alle richieste dell’esponente della Lega, finchè l’idea del viaggio a Mosca non tramonta e cominciano invece le settimane che portano alla caduta del governo Draghi a fine luglio. La Stampa conclude che 'fanno impressione a rileggerle in questa lucè alcune parole del discorso del presidente del Consiglio Draghi nel suo ultimo discorso in Senato. 'In politica estera abbiamo assistito a tentativi di indebolire il sostegno del governo verso l’Ucraina, di fiaccare la nostra opposizione al disegno del presidente Putin".

Letta: "Ci rivolgeremo al Copasir"

«Prima cosa che mi preme dire e chiedere e che le rivelazioni uscite sulla stampa, di legami tra Salvini e la Russia sono inquietanti e voglio dire con chiarezza che questa è una campagna che inizia nel modo sbagliato». Lo ha detto Enrico Letta a margine della assemblea di Coldiretti. "Porteremo la vicenda al Copasir" ha detto Letta, che inoltre ha chiesto a Giorgia Meloni se "accetta rapporti Salvini-Russia". Le rivelazioni sui legami tra Salvini e Russia, ha proseguito, rappresentano «una macchia su queste elezioni, vogliamo sapere se è Putin a far cadere Draghi e se chi li ha fatto cadere lo ha fatto su mandato della Russia. Salvini non è riuscito a smentire ma ha confermato con quella dichiarazione».

«Vogliamo sapere - ha aggiunto Letta - se coloro che hanno fatto cadere il governo Draghi lo hanno fatto su mandato di una potenza straniera che aggredisce e con cui non possiamo avere buoni rapporti. Chiediamo che il governo risponda sulle informazioni uscite in queste ore. Vorrebbe dire che siamo diventati come l’Ungheria di Orban la quinta colonna di Putin in UE. A partire dagli eventi rivelati dalla Stampa io chiedo formalmente al governo e a tutte le autorità di sicurezza italiane di mettere il massimo di attenzione per garantire che questa campagna elettorale si svolga senza influenze esterne da parte della Russia» che «ha già influenzato importanti campagne elettorali in occidente».

Della Vedova: Salvini sta con Putin e non con Nato e Ue

«Salvini fa finta di non capire: la sua amicizia con Putin è un fatto e rappresenta una scelta di campo». Lo afferma il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova. «In Ucraina non c'è una 'guerra maledettà ma una aggressione violenta scatenata da Putin contro un paese libero che difende la propria libertà e la propria aspirazione verso l’Europa democratica. Non si può stare con la Nato e con Putin. Come non si può stare con Orban e con la Ue. La campagna elettorale è il tempo della chiarezza, anche per Salvini», conclude Della Vedova.

Lollobrigida: Russia-Lega? Vicende internazionali da chiarire

«Se ci imbarazza l’inchiesta sui legami tra Lega e Russia? Le questioni di carattere internazionale vanno chiarite e approfondite. Noi non siamo imbarazzati rispetto a nulla, l’Italia è dalla parte dell’Occidente. Noi siamo al fianco dei nostri alleati».Lo ha detto il capogruppo di FdI alla Camera Lollobrigida. A chi lo interpella su uno scenario in cui la Lega avesse cospirato con la Russia, ribatte: «Con i se non si fanno cose serie. La richiesta di verificare «è legittima».L'esponente Fdi confida nel fatto che «nessuna insinuazione trovi riscontro» e che "nessuno abbia remato conto l’Italia e l’Occidente».

