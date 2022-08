Verdi e Sinistra, rinviato incontro con Pd. Bonelli: Più voti di Calenda

L’alleanza Verdi e Sinistra comunica che ha deciso di rinviare l’incontro di oggi con il segretario del Pd Enrico Letta alla luce delle novità politiche emerse nella giornata di ieri. Lo si legge in un comunicato di Ev e Si. "Registriamo comunemente un profondo disagio nel paese e in particolare nel complesso dell’elettorato di centro-sinistra che ha a cuore la difesa della democrazia, la giustizia climatica e sociale - viene spiegato -. Essendo cambiate le condizioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni, sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano di un tempo ulteriore».

Il diritto di tribuna, rifiutato ieri da Verdi e Sinistra Italiana, «è una proposta irricevibile, noi siamo un progetto politico che si sta fortemente radicando e riteniamo di avere più voti dello stesso Calenda». Lo dice Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, che cita i dati delle ultime amministrative: «Noi abbiamo preso 70 consiglieri comunali con una media del 3%, Calenda è andato abbondantemente sotto». «Dobbiamo discutere nei contenuti, i nostri li riteniamo fondamentali», aggiunge. E «l'accordo tra Pd e Calenda va rinegoziato": «Bisogna controbilanciare la nostra presenza: perché Azione, che vale più o meno quanto noi, deve pretendere un peso elettorale che non ha?». «Non si può trattare Calenda come un bambino viziato che, siccome urla, mamma e papà gli danno tutto», conclude.

