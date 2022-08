Matteo Bassetti candidato nel centrodestra? Ma il virologo sogna di fare il ministro della Sanità

Tra i nomi che circolano in queste ore come candidati alla Camera o al Senato, c'è anche quello del virologo Matteo Bassetti, l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova. Una possibile candidatura nel centrodestra non è da escludere, ma il suo sogno sarebbe quello di guidare la sanità italiana

"Lei sarebbe disposto a fare il ministro della Salute?". Intervistato da Libero, Bassetti ha risposto: "Serve un cambio di rotta. Al ministero della Sanità serve un tecnico, un esperto. Due anni e mezzo di emergenza ce l'hanno spiegato fin troppo bene: non possiamo permetterci di avere una persona che impiega sei mesi prima di capire come funziona la macchina. Abbiamo bisogno di uno che metta le chiavi nel quadro e parta. Altrimenti sarà un disastro", è la premessa di Bassetti che non chiude, tutt'altro, all'ipotesi. Poi spiega: "Sono un uomo dello Stato. Lavoro in un'Università pubblica. Sarei onorato di un incarico del genere e lo svolgerei con orgoglio se me lo chiedessero. E lo dico indipendentemente dalle questioni di partito nelle quali non voglio entrare perché non sono il mio campo", afferma l'infettivologo. Che poi aggiunge: "Non conta il nome. Che sia Matteo Bassetti o qualcun altro, amen. L'importante è trovare una persona capace e competente. Il ministero della Sanità oramai è strategico, come quello dell'Economia".

