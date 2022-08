Sicilia, Musumeci si tira indietro: cercatevi un candidato. Meloni: è il migliore

Nello Musumeci esce di scena sbattendo la porta. Il pressing di Fratelli d'Italia non è bastato per schiodare gli alleati da un irremovibile veto nei confronti del governatore uscente. A questo punto strada spianata a Stefania Prestigiacomo, l'ex ministra di Forza Italia che ha trovato nel Carroccio la spinta decisiva per scavalcare Musumeci.

Ieri a Roma, nel corso del vertice del centrodestra, Giorgia Meloni e Ignazio La Russa hanno dovuto gettare la spugna. Musumeci, dopo mesi sulla graticola, impallinato senza tregua da Miccichè e dalla Lega, fa un passo indietro: «Basta con questo interminabile mercato nero dei nomi - scrive -. Cercatevi un candidato che risponda alle vostre esigenze. Mi rendo conto di essere un presidente scomodo. Ringrazio di vero cuore Giorgia Meloni e Ignazio La Russa per il convinto e tenace sostegno datomi. Torno a fare il militante».

Gianfranco Miccichè si prepara a brindare ma attende il via libera di Giorgia Meloni. E avverte: «Legittimo che Fratelli d’Italia, di fronte a una candidatura sostenuta dalle altre forze della coalizione di centrodestra, possa riflettere e discuterne, anche al proprio interno. Attendiamo fiduciosi che maturino certi convincimenti, anche perché l’alternativa sarebbe solo la rottura dell’unità del centrodestra». L'ultimatum è servito. Ma la partita potrebbe riservare nuovi colpi di scena.

Fratelli d'Italia, assediata dagli alleati, molla la presa e si piega. E' il vice presidente del Senato Ignazio la Russa, a chiudere la partita. Non senza polemica: «Ancora adesso continuo a non capire questo ostracismo verso il miglior candidato possibile per il centrodestra. Credo che Fratelli d’Italia debba ringraziare Nello Musumeci per quello che ha fatto ed anche per questo gesto di signorilità La coalizione dovrà ora scegliere un candidato che abbia la fiducia di tutti i partiti del centrodestra, compresi autonomisti e centristi. Evidentemente in tutta questa situazione si è più badato a... meglio non dir nulla...».

Meloni, Musumeci rimane candidato migliore

"Abbiamo sempre difeso l'unità del centrodestra e continueremo a farlo, anche in Siclia, dove il candidato migliore per noi rimane Nello Musumeci. Una cosa, però, non ci si può chiedere: sostenere un candidato che saliva sulla Sea Watch con il Pd". Così Giorgia Meloni, sul suo profilo Twitter.

Abbiamo sempre difeso l’unità del centrodestra e continueremo a farlo, anche in Sicilia, dove il candidato migliore per noi rimane @Nello_Musumeci. Una cosa, però, non ci si può chiedere: sostenere un candidato che saliva sulla Sea Watch con il Pd. — Giorgia Meloni ?? ن (@GiorgiaMeloni) August 10, 2022



In aggiornamento

© Riproduzione riservata