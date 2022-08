Caos liste in Forza Italia, malumori per la Casellati in Basilicata

La Basilicata diventa il ring dell’ultimo round delle liste elettorali. Qui sarebbe candidata Elisabetta Casellati, decana di Forza Italia e presidente del Senato "dirottata" dal suo Veneto e perciò bersaglio dei malumori del partito lucano, che si sente scalzato. E qui il Pd schiera come capolista Enzo Amendola alla Camera. L’ex sottosegretario dem, in bilico fino a pochi giorni fa, prende il posto di Raffaele La Regina, costretto alla "resa" per le polemiche sulle frasi antisemite scritte su Facebook nel 2020. Ad affollare la platea si aggiunge Matteo Salvini, che guiderà la lista al proporzionale. Ed è proprio il leader leghista a far notare la coincidenza. Ma è soprattutto la tensione interna a Forza Italia - con la rivolta semi annunciata dei territori contro i "paracadutati" da Roma - a segnare l’ultimo miglio delle liste che vanno depositate entro lunedì sera. FI sarebbe dunque in alto mare, la Lega è al lavoro sui collegi proporzionali (definite ieri le liste uninominali) mentre sarebbe agli sgoccioli Fratelli d’Italia. A rischio, per il partito di Silvio Berlusconi, non ci sono solo i parlamentari uscenti - secondo i calcoli più pessimisti, la squadra si ridurrebbe a una cinquantina tra deputati e senatori rispetto agli attuali 123 - ma anche big e nomi storici. Incombe la riforma del taglio dei parlamentari che debutterà nella nuova legislatura, come per tutti i partiti. Per gli azzurri, in più, c'è l’ombra dei consensi che il 25 settembre potrebbero fermarsi poco sotto il 10%. Così la tela delle liste si fa e si disfa, a costo di sacrifici indigesti per parecchi. Risultato: sale l’agitazione tra quanti annusano il rischio di restare fuori e per di più "preferiti" ai big nazionali. Succede ad esempio in Basilicata e coinvolge la presidente Casellati.

La voce che possa essere candidata in quel collegio scatena le rimostranze del consigliere regionale di FI, Gerardo Bellettieri che sentenzia: «Il popolo lucano merita rispetto e va rappresentato da gente lucana del territorio». Quindi, pur confermando «massimo rispetto per la seconda carica dello Stato», rammenta che sul posto c'è chi «lavora incessantemente per il territorio e ha portato il partito dal 4% al 12,5%». E ne fa nome e cognome: il potentino Giuseppe Moles che è anche sottosegretario all’Editoria. «Io sto con lui», chiosa Bellettieri. Il collegio maggioritario della Basilicata è considerato sicuro per il centrodestra, più o meno come quello di Padova in cui correrebbe la bolognese Annamaria Bernini, capogruppo al Senato. E proprio le giravolte decise dall’alto lasciano strascichi. Pronto alle dimissioni è il deputato Dario Bond, vicecoordinatore regionale per il Veneto, in polemica con la gestione delle candidature. «In Veneto ci sono province dove non si farà nemmeno campagna», ammette amaro e sbotta: «Sono in Forza Italia dall’inizio ma così non si può andare avanti». Un indizio dell’agitazione e dei lavori non conclusi, è il riserbo assoluto di FI da qualche giorno. Assente Berlusconi che a parte un’intervista al Tgcom24, non partecipa ai funerali dell’amico e fidatissimo Niccolò Ghedini. E’ rimasto probabilmente a Villa certosa, in Sardegna, dove avrebbe chiamato a corte i vertici del partito. Eppure sul vertice non filtra granché. «L'energia è una vera emergenza nazionale», ammonisce in tv il leader chiedendo interventi subito e osservando che «la politica invece si occuparsi di questo, sta discutendo solo di liste e di candidature». Unico spiraglio è la fiducia di Paolo Barelli, capogruppo azzurro alla Camera: "Stasera bisogna chiudere le liste, domattina al massimo". Convinto, salomonicamente, che «la fiducia è l’ultima a morire». Agli atti va registrato pure l’addio dal Parlamento di Francesco Giro, dopo 25 anni di carriera: il senatore con la doppia tessera di Lega e FI non si candida. «E' giunto il momento anche per me di fare un passo indietro e sostenere, con l’entusiasmo di sempre, i candidati» delle prossime elezioni. Ma il tono e i tanti ringraziamenti fatti (dal Cav a Salvini definito il suo "erede naturale") non convincono che la scelta non sia sofferta, tanto quanto i mal di pancia delle ultime ore.

© Riproduzione riservata