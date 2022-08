Elezioni, Rita Dalla Chiesa: "Amo la Puglia e non sono una paracadutata"

"Non sono stata catapultata in Puglia. La conosco benissimo, palmo a palmo, da tanti anni. Ci ho anche lavorato. Poi qui si sono conosciuti mia madre e mio padre, le origini delle famiglia nascono proprio da Bari, dalla caserma dei carabinieri del lungomare. Le mie radici della famiglia sono qui, perche' si puo' essere o appartenere a un territorio in tanti modi.

Io ci appartengono con molto affetto e con molta voglia di starvi vicino". Lo ha detto Rita Dalla Chiesa, candidata al collegio uninominale alla Camera Puglia 4 tra le fila di Forza Italia, a margine della conferenza stampa di presentazione dei candidati. La sua voglia di fare politica "era tanti anni che girava e penso che per me sia arrivato il momento". Quando "mi hanno parlato di Puglia, quella e' stata la cosa che mi ha fatto scattare la voglia di fare qualcosa per una terra che amo".

