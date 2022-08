Letta parte da Festa dell'Unità e prova a convincere gli elettori: "O noi o la destra"

Bandiere della pace, dell’Europa e dell’Italia. La festa dell’Unità di Bologna ha dovuto ammainare quelle del Pd, per rispettare le norme sulla campagna elettorale su suolo pubblico, ma il segretario del Pd Enrico Letta ha scelto l’inaugurazione delle due più grandi feste rimaste, quella di Bologna, appunto, e quella di Modena, per il calcio d’inizio della campagna elettorale. Appellandosi alla "partecipazione» del popolo democratico, in una delle poche zone d’Italia dove il Pd su una larga partecipazione ancora può contare, come quella dei volontari che allestiscono le feste.

Così, davanti ai militanti bolognesi, al fianco del sindaco Matteo Lepore e con Romano Prodi in platea ad ascoltare, Letta ha esplicitato ancora meglio una delle linee da seguire nel prossimo mese per convincere gli elettori a puntare sul Pd e i suoi alleati: «noi chiediamo agli italiani di scegliere: o di qua o di là, perché con questa legge elettorale o si sta dalla parte delle destre o dalla nostra», vale a dire quella di chi "vuole un’Italia con un Governo democratico, progressista e profondamente europeista». Invitando così i militanti a rivolgersi soprattutto a gli elettori che guardano con interesse al Movimento 5 Stelle e ad Azione-Italia Viva. Ma rivolgendosi anche agli indecisi che, secondo Letta, potrebbero alla fine spostare gli equilibri del risultato finale. La campagna, ha detto, «si rivolgerà soprattutto ai tanti che oggi non dicono per chi sceglieranno di votare, a quel 40-45% di elettori che, stando ai sondaggi, sono ancora indecisi». Rivolgendosi loro non solo agitando lo spauracchio del governo di destra ("l'ultimo - ha detto - portò praticamente l'Italia alla bancarotta. Fu un disastro economico ci vollero anni e anni di sacrifici e gli italiani se lo ricordano"), ma parlando anche di temi come l’emergenza energetica, il fisco e la scuola, di cui, in particolare, Letta ha deciso di fare uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale, insistendo sull'aumento dell’obbligo scolastico e la gratuità. «L'Italia - ha detto Letta - ha un grosso problema con istruzione e formazione. Tutte le statistiche dicono che siamo in fondo alle graduatorie europee, per questo abbiamo messo in campo una proposta complessa per dare agli insegnanti stipendi che siano nella media europea nel giro di cinque anni e per consentire a tutte le famiglie di cominciare da subito un percorso che eviti le disuguaglianze».

