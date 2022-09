Roberto Speranza a Giorgia Meloni: le tue invettive somigliano a quelle dei no vax

«Cara Giorgia, vedo che le tue invettive somigliano sempre più a quelle dei novax. Perché non facciamo un bel confronto sulla sanità io e te dove e come vuoi? Ti candidi a governare l’Italia. È giusto che tutti sappiano cosa pensi davvero della campagna di vaccinazione». Lo scrive in un tweet il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo ad un altro postato da Giorgia Meloni nel quale si legge: «Sul piano sanitario, Speranza ha completamente fallito. Con Fratelli d’Italia e con il centrodestra: istituzione di una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia e nessuna reintroduzione del Green Pass. Per esser chiari».

