Conte: "Senza reddito di cittadinanza sarà rivoluzione civile". La Meloni: "Solo allarmismi"

Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte su facebook si rivolge a Giorgia Meloni. «Giorgia Meloni da anni guadagna 500 euro al giorno pagati dai cittadini. Oggi vuole togliere 500 euro al mese del reddito di cittadinanza a chi non ha di che mangiare. Per caso vuole la guerra civile? La realtà è che i programmi della destra sono inadeguati, insufficienti e campati in aria», scrive l’ex premier. Bagno di folla per il presidente del Movimento cinque stelle tra i capoluoghi di Lombardia e Piemonte: il Nord da cui, assicura, «ci sarà un riscontro da parte dei cittadini». L’ex premier è determinato e nemmeno la raucedine, dovuta forse alla fittissima agenda elettorale, lo ferma dal lanciare moniti. «Attenti» dice ai cittadini in collegamento su RaiNews24, «perché Meloni inizia ad avere paura di governare. Si prefigura così un’accozzaglia dove tutti possono avere una poltrona».

La replica della Meloni

«Quando Fratelli d’Italia dovesse realizzare il suo progetto che è quello di dare e di fare assistenza come giusto che sia, verso chi non può lavorare ma di immaginare per chi è in condizione di lavorare non di essere trattato come qualcuno che non è in condizione di lavorare ma di avere un posto di lavoro, non ci sarà in Italia nessuna rivolta e nessuna rivoluzione di cui sento parlare ogni giorno». Così il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a margine del proprio intervento elettorale a L’Aquila rispondendo a chi tra i cronisti ha chiesto un commento sul reddito di cittadinanza. «Possono fare tutti gli allarmismi che vogliono - ha aggiunto - ma qui la verità è che devono fare così perché non hanno altro da dire, perchè se potessero spiegare quali sono i loro programmi o dare conto di quello fatto negli ultimi anni probabilmente parlerebbero di loro stessi. Confido nella serietà delle nostre proposte nella serietà degli italiani che troveranno nelle proposte di Fratelli D’Italia un futuro decisamente più dignitoso di quello che gli ha garantito la sinistra».

