Politiche 2022, TikTok lancia il Centro Elezioni per fornire informazioni affidabili sul voto

TikTok annuncia l'attivazione di un Centro Elezioni in-app "con l'obiettivo di aiutare chi interagisce con contenuti in materia elettorale ad attingere a fonti e informazioni affidabili", come ad esempio le informazioni sulle modalità di voto fornite da fonti istituzionali.

"In questi giorni - spiega una nota della società - verranno anche applicate specifiche etichette ai contenuti individuati come relativi alle elezioni politiche 2022 in Italia, oltre che a quelli proposti da account appartenenti a esponenti politici e partiti. Gli utenti, cliccando sulle etichette, avranno accesso diretto al Centro in cui troveranno informazioni relative alle elezioni".

In concomitanza della campagna elettorale italiana, TikTok ricorda che "applica una policy che non consente annunci politici a pagamento mentre le Linee Guida della Community proibiscono contenuti che presentino disinformazione elettorale, abusi, comportamenti d'odio ed estremismo violento".

Ciò avviene, puntualizza la piattaforma, "tramite una combinazione di moderatori umani e tecnologie oltre alla collaborazione con organizzazioni di fact-checking accreditate, tra le quali Facta.News in Italia e molte altre a livello globale".

