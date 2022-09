Decreto aiuti bis, superbonus verso semplificazione. Prorogato lo smart working

Via libera con «voto unanime» delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato al decreto aiuti bis, che contiene anche le modifiche al Superbonus. Lo ha annunciato all’avvio dei lavori dell’Aula di Palazzo Madama uno dei due relatori del provvedimento, il presidente della commissione Finanze Luciano D’Alfonso (Pd). L’esame dell’Aula di Palazzo Madama è ora in corso con la relazione dell’altro relatore, il presidente della commissione Bilancio Daniele Pesco.

Superbonus

Si scioglie, sul dl Aiuti bis, il nodo del superbonus, diventato cavallo di battaglia dei 5 stelle, con i capigruppo in commissione Bilancio e Finanze del Senato - Gianmauro Dell’Olio ed Emiliano Fenu - che hanno alzato le barricate per far sì che la norma non venisse cancellata.

«Sul Superbonus, come avevo anticipato ieri, abbiamo individuato una soluzione che ritengo possa trovare il consenso del Parlamento. Abbiamo depositato la norma in Commissione e verrà votata in mattinata», ha confermato il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, entrando al Senato. «Serve - ha aggiunto - a garantire cittadini ed imprese, e soprattutto a far camminare una misura che abbiamo fortemente voluto e costruito, con l’obiettivo di garantire, in questi anni post Covid la ripresa del settore edile e la crescita del Pil. Un obiettivo che è stato ampiamente raggiunto».

Così dopo che il decreto si era impantanato a palazzo Madama per il rifiuto di M5s e Cal di ritirare gli emendamenti depositati e dopo i timori del Governo per la possibile perdita di 17 miliardi di risorse, oggi la strada sembra in discesa circa l’approvazione del testo che dovrà poi passare al vaglio di Montecitorio. Nella proposta formulata dal governo è stata tolta la responsabiltà in solido per le imprese tranne che nei casi di dolo e per i soggetti suscettibili di sanzioni antimafia. Come chiesto dal M5s nel provvedimento non ci saranno oneri a carico dello Stato. Il via libera definitvo dell’esecutivo è arrivato stamane. Questo il testo: viene introdotto l’articolo 33 bis (Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Con esso si specifica che «in presenza di concorso nella violazione» ma solo se «con dolo o colpa grave» non si può acccedere al beneficio. Si tratta di disposizioni che «si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni».

Insegnanti esperti

Sciolto anche il nodo che riguardava gli 'insegnanti esperti'. Come chiesto da Leu con Loredana De Petris e dai 5 Stelle, viene riferito, è stata inserita la previsione della contrattazione collettiva per cui per accedere alla qualifica bisogna essere «stabilmente incentivati nell’ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva. Questa funzione non ne comporta altre, al di fuori dell’insegnamento».

Prorogato lo smat working

«Prorogato fino al 31 dicembre lo smart working per i fragili e per i genitori di figli con meno di 14 anni». Lo annuncia su Twitter il ministro del lavoro Andrea Orlando, facendo riferimento all’emendamento al dl aiuti bis con la proroga all’esame del Senato. «In diverse occasioni, negli scorsi mesi, avevo proposto la proroga e mi ero impegnato affinché fosse approvata: promessa mantenuta», aggiunge. La misura, spiega il ministro, "rappresenta un intervento fondamentale per tutelare le persone più fragili, i genitori con figli piccoli e continuare a garantire migliore conciliazione del tempo vita-lavoro grazie alla modalità agile». La misura, aggiunge, è stata possibile «grazie a risorse del Ministero del lavoro». Il lavoro per entrambe le figure è scaduto il 30 giugno e l'emendamento sposta questo termine al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti da questa modifica - si legge nell’emendamento - si corrisponde con 18,66 milioni per il 2022, che verranno coperti per 8 milioni attraverso il Fondo sociale per l'occupazione del Ministero del lavoro e 10,66 milioni con riduzione del Fondo per le politiche attive del lavoro.

© Riproduzione riservata