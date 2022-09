Salvini a Crotone: "L'autonomia serve soprattutto al Sud. La Calabria ha bisogno di investimenti" VIDEO

«L'autonomia serve soprattutto al Sud: penso alla gestione dei beni culturali. La Calabria potrebbe vivere di cultura, ma spesso l’organizzazione dipende dallo Stato centrale e poi ci sono musei chiusi. Pensate se fosse possibile che a gestirli ci pensiate voi, la gente di Calabria». Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook da Crotoneche ha anche parlato di 'ndrangheta. «Dove c'è puzza di 'Ndranghera, nella Lega, ci sono solo calci in culo. Viva la Calabria onesta e libera. Essere minacciato di morte dai mafiosi è una medaglia al valore: non mi interessa il loro voto». E sugli avversari ha detto: «Lasciamo a sinistra le minacce, i volti scuri, la gelosia: da loro mai una proposta, solo frasi del tipo 'non votate Salvini per la Russia, e l’America. Io penso solo al popolo italiano. Più insultano più hanno capito che domenica perdono, poi canteranno Bella ciao alla poltrona... La Lega prima si occupava solo del Nord, mi dicevano stai sulla poltrona e occupati solo del Nord ma io non ce la faccio, voglio il buon governo in tutta Italia.

Calabria ha bisogno di investimenti e di lavoro

«La Calabria ha bisogno di investimenti: penso alla Statale 106 e al ponte sullo stretto di Messina per unire la regione alla Sicilia; ha bisogno di lotta alla 'ndrangheta rispetto alla quale, da Ministro dell’Interno, ho dato dimostrazione che volere è potere. La Calabria ha bisogno di lavoro» ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. "Per i flussi migratori al primo Consiglio dei ministri, se vince la Lega - ha aggiunto Salvini - saranno riproposti i decreti sicurezza che hanno già funzionato e funzioneranno: si entra in Italia se si ha il permesso di entrare. Non c'è niente da inventare, il ministro l’ho fatto mi hanno mandato a processo per aver bloccato gli sbarchi e difeso i confini. Non possiamo far sbarcare anche in Calabria, oltre che in Sicilia migliaia e migliaia di clandestini ogni giorno».

Salvini commenta le parole della Meloni

«A me spiace che la sinistra non parli di lavoro di pensioni» ha detto Matteo Salvini commentando le frasi di Giorgia Meloni secondo la quale il Governo ha come «modello il regime di Ceausescu». «Io - ha aggiunto - sto girando l’Italia in lungo e in largo proponendo di cancellare la Fornero, si può fare, di eliminare il canone Rai e si può fare come fanno tanti altri paesi europei, di estendere la flat tax ai lavoratori dipendenti si può fare, di togliere il numero chiuso alla facoltà di medicina. Io seguivo la polemica dei medici cubani, è un problema, non solo calabrese, ma italiano: mancano medici in Lombardia in Sardegna, qualcuno li prende a Cuba, qualcuno in Albania, qualcuno in est Europa. Bisogna togliere il numero chiuso a medicina: a me spiace che da sinistra spesso e volentieri arrivino non proposte ma polemiche».

Flat tax abbassa l'evasione fiscale

«Io non strizzo l’occhio all’evasione fiscale con la flat tax che invece - secondo Salvini - abbassa l'evasione fiscale. Altra cosa è chiedere il blocco delle cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate in un momento difficile come questo per le famiglie. Quindi secondo me è giusto, è morale è doveroso bloccare l’invio delle cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate».

Reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza «deve restare per chi è senza lavoro; chi rifiuta un’offerta di lavoro perde qualsiasi privilegio perché quei soldi vanno usati per creare lavoro». Lo ha detto Matteo Salvini a Crotone. "Nessuno propone di azzerarlo - ha aggiunto Salvini - perché chi non può lavorare, minorenni o disabili, è giusto che venga aiutato dallo Stato. Però chi lo prende magari da 3 anni e rifiuta un’offerta di lavoro è irrispettoso che continui a riceverlo».

© Riproduzione riservata