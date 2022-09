«Matteo Salvini è già stato al Viminale: è stato un disastro. Ha sequestrato esseri umani per propaganda. Ha minacciato ogni voce critica, usando la struttura del ministero degli Interni. E’ vicino a Putin. Oggi farebbe follie per recuperare consenso: sarebbe un pericolo per tutti».

Lo scrive su twitter Roberto Saviano allegando una foto del leader della Lega con la scritta: 'Matteo Salvini di nuovo al Viminale sarebbe un atto criminale.

