«Giuseppe Conte è quello che si è comportato peggio in questa campagna elettorale. Mi ha minacciato, ha messo l’interesse del M5s prima dell’interesse dell’Italia. E’ stato il peggiore, ha strizzato l’occhio ai violenti. Con lui me la vedo in tribunale». Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a l’Aria che tira su La7

© Riproduzione riservata