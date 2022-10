Sfilata di senatori a Palazzo Madama. Musumeci: "Continuerò a lavorare per la Sicilia"

Secondo giorno a palazzo Madama per accogliere i senatori eletti nella XIX legislatura. Bocche cucite da parte dei parlamentari di centrodestra e poche ancora le presenze del centrosinistra. Alle 12 si contano circa una quarantina di accrediti che, sommati a chi ha già fatto l'accoglienza, ieri dà un totale di circa 105 senatori, poco più della metà dei titolari degli dei 200 scanni del Senato.

Nello Musumeci ex governatore della sinistra eletto nelle fila di FdI dopo essere arrivato per l’accoglienza lascia solo una battuta: «Una bella esperienza, esaltante e entusiasmante. Continuerò a servire la mia terra, la Sicilia, come ho creduto di fare fino ad ora». Evita l’incontro con la stampa l’azzurro Maurizio Gasparri. Nessun commento dal ministro per la cultura Dario Franceschini che dice solo: «Primo giorno da senatore».

Questa mattina si sono visti anche i 5s Ettore Licheri, al secondo mandato, la matricola del Pd Nicola Irto e la matricola di FdI Andrea de Priamo. Primo giorno da senatore anche per il pentastellato Orfeo Mazzella. Tra gli accrediti Francesco Giacobbe, senatore del Pd eletto all’estero. Attesa la senatrice a vita Liliana Segre che, a quanto si apprende sarebbe arrivata a Roma per lavorare al discorso di giovedì 13 ottobre quando presiederà in Aula per la prima seduta della legislatura.

