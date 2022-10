Presidenza della Camera, il nome forte della Lega è l'ex ministro Lorenzo Fontana

In corso nell'Aula della Camera la terza votazione per eleggere il presidente della Camera. Anche in questa votazione, come in quella precedente, il quorum richiesto è quello dei 2/3 dei votanti. Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega e più volte ministro, sarebbe in pole position per la presidenza della Camera. Lo apprende l'ANSA da diverse fonti parlamentari.

Il presidente provvisorio della Camera Ettore Rosato ha aperto la prima seduta della Camera della XIX, che è dunque ufficialmente iniziata. L'Aula della Camera ha tributato una standing ovation al presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando il presidente provvisorio lo ha ringraziato nel suo discorso introduttivo. Un applauso più tenue all'ex presidente Roberto Fico. Nuove standing ovation nell'Aula di Montecitorio quando il presidente provvisorio Ettore Rosato ha fatto gli auguri a Liliana Segre, oggi presidente provvisorio del Senato, e ha citato Papa Francesco.

