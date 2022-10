Berlusconi e gli appunti sulla Meloni: "Arrogante". Lei replica: manca non ricattabile

In una foto pubblicata in esclusiva da Repubblica.it si vede il leader di Fi Silvio Berlusconi che maneggia un foglio con degli appunti, durante la seduta di ieri al Senato, in cui si leggono alcune considerazioni su Giorgia Meloni definita «supponente, prepotente, arrogante e offensiva».

Il foglietto di appunti di Silvio Berlusconi è stato messo sul banco dal cavaliere dopo che aveva incassato il no a Ronzulli ministra e aver mandato al diavolo La Russa, scrive Repubblica. it. Nell’appunto c'è anche scritto: «Giorgia non ha disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d’accordo».

«Io credo che il presidente Berlusconi dovrebbe dichiarare quello di cui io sono quasi certo, che quella foto è fake, però deve dichiararlo lui non lo posso dire io». Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a proposito dello scatto di ieri di un appunto con dei giudizi negativi su Giorgia Meloni, interpellato dai cronisti mentre lasciava Montecitorio.

«Mi pare che tra quegli appunti mancasse un punto e cioè 'non ricattabile': Così la leader di Fdi Giorgia Meloni replica ai giornalisti che, all’uscita dalla Camera, le chiedono della foto degli appunti di Silvio Berlusconi di ieri al Senato, dove la premier in pectore viene descritta come «supponente, prepotente, arrogante e offensiva».

© Riproduzione riservata