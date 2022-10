La Russa sminuisce il... ‘tête-à-tête’ con Berlusconi: “Nessuno mi ha ingiuriato”

"Sono andato a rendere omaggio al presidente Fontana. Non ho sentito le sue parole, perché ero impegnato in una riunione ma saranno state di saggezza". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, lasciando Montecitorio. "Con Berlusconi non ci siamo sentiti - ha poi detto La Russa -. Colgo l’occasione per assicurare che non ha rivolto nessuna parola ingiuriosa nei miei confronti, almeno quando ero presente. Non so quando me ne sono andato, ma sicuramente non era rivolta a me".

