La Meloni punta ad "Opzione Uomo" per superare la legge Fornero. In pensione a 58 anni?

Tra gli obiettivi del nuovo governo che nascerà a breve c'è quella di superare la legge Fornero. La Meloni punterebbe, come riportato da Repubblica, ad "Opzione Uomo". Ma di cosa si tratta? Sul tavolo del futuro presidente del Consiglio e del nuovo ministro del Lavoro ci sarebbe la possibilità di prevedere la pensione anticipata a 58-59 anni con 35 anni di contributi e il ricalcolo dell'assegno contributivo, cosa che accade già per Opzione Donna. Temi che dovranno essere sviscerati ovviamente sul tavolo insieme agli alleati con Lega e Forza Italia che dovranno essere messe nelle condizioni di accettare l'eventuale proposta della Meloni. E ovviamente, il nuovo governo dovrà fare i conti anche con la voce dei sindacati e con una possibile concertazione.

Ci sarà poi da valutare, ma non in ultima analisi, bensì come fattore primario, l'impatto sulla spesa da sostenere. Con una crisi internazionale sempre più indecifrabile, il caro energia e l'inflazione alle stelle, ogni mossa che preveda un impatto di spesa non indifferente dovrà essere valutata e perfezionata in maniera iperponderata.

Ancora pochi giorni e poi il nuovo governo sarà chiamato a fornire risposte immediate.

