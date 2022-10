Roberto Maroni e la malattia: "Sto facendo tutte le cure". Sul partito: "Ci vuole un moderato"

Volto storico della Lega, ministro degli Interni e del Lavoro. Roberto Maroni torna a parlare e lo fa in un'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Maroni riflette sul partito, ma anche su aspetti personali della sua vita. Ma c'è spazio anche sul nuovo governo: "Al Viminale deve andare un prefetto, non certo Matteo Salvini. Io vorrei che il prefetto fosse Matteo Piantedosi, perché è un uomo di valore, è stato capo di gabinetto della ministra Lamorgese e ha passato indenne tutte le indagini della magistratura".

Netta la posizione sul futuro del partito, al quale secondo Maroni serve un congresso e un nuovo segretario: "Io non faccio nomi, però il suo profilo ce l’ho ben chiaro: deve essere quello di un moderato, competente e con grande passione. E poi deve stare alla larga da ogni cerchio magico e ascoltare di più i veri militanti". Tra Giorgetti, Zaia e Fedriga sceglie "tutti e tre, perché sono competenti. Hanno dimostrato di essere capaci nella gestione dei problemi al ministero e sul territorio. E poi pensano prima al fare che al comunicare". A Matteo Salvini invece consiglia di leggere "un libro di Miglio teorico della Lega, "“Come cambiare”. Le mie riforme per la nuova Italia", perché Miglio è stato il padre del federalismo e non solo". Infine, spazio anche alla malattia che lo ha colpito: "È una cosa che non trascuro, facendo tutte le cure necessarie. Ho capito che tra le cose importanti non c’è la politica con la “p” minuscola. Con alcuni militanti ho davvero un rapporto intenso. Sono anche iscritto alla chat della sezione di Varese e questo mi aiuta a restare aggiornato sulle scelte dei consiglieri comunali, visto che siamo all’opposizione".

