Incontro Meloni-Berlusconi, prove di disgelo? Intanto la premier in pectore attacca: “La sinistra? Insulta”

Contatti telefonici tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. I due leader si vedranno di persona oggi a via della Scrofa. Lo fanno sapere fonti di FdI.

Intanto la leader in pectore condanna l'atteggiamento dei competitor politici. «Gli attacchi scomposti della sinistra negli ultimi giorni rappresentano un vero e proprio insulto ai cittadini che hanno scelto da chi essere rappresentati». Così la leader di FdI, in un post su Facebook. «Capisco - aggiunge - che per questi esponenti possa sembrare quantomeno anomalo vedere dei partiti che hanno la possibilità di governare con l’appoggio degli italiani, (non ci sono abituati) ma che piaccia loro o meno, questa è la democrazia. Si mettano l’anima in pace: siamo qui per risollevare la nostra Nazione. Sarà un percorso pieno di ostacoli, ma daremo il massimo. Senza mai arrenderci».



Ieri, Giorgia Meloni e la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Duregehello - si apprende - si sono sentite telefonicamente. Nel corso della chiamata la leader di Fdi ha espresso vicinanza e sostegno nel giorno in cui ricorre l’anniversario del rastrellamento del ghetto della Capitale del 1943. "Il 16 ottobre 1943 - ha detto la presidente di Fratelli d’Italia - è per Roma e per l’Italia una giornata tragica, buia e insanabile. Pochi minuti dopo le 5, la vile e disumana deportazione di ebrei romani per mano della furia nazifascista: donne, uomini e bambini furono strappati dalla vita, casa per casa. Più di mille persone furono deportate e di loro solo quindici uomini e una donna fecero ritorno. Nessuno dei bambini. Un orrore che deve essere da monito perchè certe tragedie non accadano più. Una memoria che sappiano essere di tutti gli italiani, una memoria che serve a costruire gli anticorpi contro l’indifferenza e l’odio. Una memoria per continuare a combattere, in ogni sua forma, l’antisemitismo".

