Nuovo Governo, domani dalle 11 la Meloni alla Camera: il voto sulla fiducia alle 19

Il discorso programmatico della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la fiducia al governo si svolgerà domani, nell’Aula della Camera, a partire dalle 11. Alle 12 circa la seduta sarà sospesa per consentire alla premier di depositare il discorso al Senato. Alle 13 riprenderà la seduta dell’Aula con la discussione generale che proseguirà fino alle 17. Le repliche di Meloni sono previste tra le 17 e le 17,30. Dalle 17,30 e fino alle 19 si svolgeranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo. Infine, la "chiama" avrà inizio dalle 19. L’esito del voto di fiducia è atteso intorno alle 20-20,30. E’ il timing della fiducia al governo, stabilito dalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio per la giornata di domani, martedì 25 ottobre.

Dopo la fiducia entrerà nel vivo anche la partita del sottogoverno. Non è escluso che una riunione ad hoc del Consiglio dei ministri si tenga nel fine settimana. Intanto Fratelli d’Italia dovrà procedere alla sostituzione dei due capigruppo Lollobrigida e Ciriani che sono entrati nel governo. In Fdi la trattativa sui sottosegretari non è ancora avviata. Fazzolari dovrebbe avere un ruolo nell’esecutivo con la delega all’Attuazione del programma. La delega ai Servizi dovrebbe andare al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Per Fratelli d’Italia si fanno, tra gli altri, i nomi di Cirielli (possibile agli Interni), Delmastro (alla Giustizia), Frassinetti (Istruzione). Nelle ripartizioni tra i vari partiti Fdi punterebbe a dare, rispetto alla Lega, più spazio a Forza Italia, penalizzata nella composizione del governo. Per quanto riguarda il partito di via Bellerio Salvini coi suoi ha parlato di una decina tra sottosegretari e vice ministri. Nel governo dovrebbero esserci Freni (Mef), Rixi (Infrastrutture), Durigon (Lavoro), Molteni (Interni), Marrone (Giustizia), Gava (Mite), Borgonzoni (Cultura) e Morelli (Mise). Il segretario leghista poi potrebbe preferire esponenti veneti, come Bitonci e Ostellari, dopo lo "squilibrio regionale" nella squadra dei ministri, tutti e cinque lombardi (anche se il presidente leghista della Camera è veneto). Per quanto riguarda FI la lista è lunga: Barelli (Interno) e Sisto (Giustizia) potrebbero diventare vice ministri. Possibile ruolo di primo piano anche per Mandelli (Salute). Tra i candidati ad un posto di sottosegretario Battistoni, Valentini, Siracusano, Gregorio Fontana, Bergamini e Miccichè.

