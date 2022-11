Via libera al Nadef: manovra da 21 mld interamente destinata a contrasto del caro-energia

L’entità della manovra netta 2023, come specificato nel documento della Nadef, viene stimata in circa 21 miliardi e sarà destinata interamente al contrasto al caro energia. E’ quanto si apprende da fonti di governo. Il Cdm inoltre ha dato il via libera alla norma sulle nuove consessioni per aumentare l’estrazione di gas. Sarà inserita, sotto forma di emendamento, nel decreto aiuti ter all’esame del Parlamento.

Intanto, il Pil italiano crescerà quest’anno del 3,7%, per poi frenare il prossimo allo 0,6% programmatico. Sono i dati contenuti, secondo quanto riferiscono alcune fonti, nella Nadef approvata in cdm. La crescita di quest’anno è stata rivista al rialzo rispetto alla Nadef messa a punto dal governo Draghi che, prima dei dati positivi sul terzo trimestre, indicava un aumento del Pil del 3,3%.

Meloni: prezzi calmierati per aziende più energivore

«Configureremo un’altra misura sul tema dell’energia come emendamento all’attuale decreto aiuti in conversione": riguarda «la possibilità di liberare alcune estrazione di gas italiano facilitando le concessioni in essere e immaginandone nuove. Chiederemo ai concessionari che dovessero aderire di mettere a disposizione, in cambio, da gennaio gas tra 1 miliardo e 2 miliardi di metri cubi da destinare ad aziende energivore a prezzi calmierati». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Cdm. «Un prezzo per mettere in sicurezza le aziende più gasivore», ha aggiunto.

"Colloqui con Ue, obiettivo metterci in sicurezza"

«Il tentativo di fermare la speculazione» sui costi dell’energia «è stato oggetto delle mie interlocuzioni di ieri a Bruxelles: l’ultimo Consiglio ha fatto passi avanti» e «il 24 novembre ci sarà un nuovo consiglio dei ministri dell’energia. Ieri abbiamo acceso il riflettori sulla necessità di dare risposte immediate e concrete. Il nostro obiettivo è metterci in sicurezza». Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

«Il prezzo del gas sta scendendo anche per effetto della presa in carico della Ue - ha aggiunto Meloni - ma non durerà molto se non si daranno segnali seri e concreti».

Giorgetti: rischi recessione anche in Italia

Nel mondo, in Europa e «anche in Italia ci sono rischi di recessione». Lo afferma il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgfetti, al termine del Cdm che ha approvato la Nadef.

Meloni: approvato anche il decreto sui ministeri

«Il Cdm ha approvato anche il decreto ministeri che contiene alcune novità sulle denominazioni che abbiamo scelto e che raccontano quelle che sono le nostre priorità nell’azione del Governo». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa alla fine del Consiglio dei ministri. «Ho chiesto di essere qui anche al ministro Pienatedosi» per fare il quadro sulla questione migranti e delle navi delle ong e su quelli che sono stati i «nostri interpelli" sul tema migranti in sede europea. «Parlerà anche dei provvedimenti che ha preso di concerto con i ministri della difesa e delle Infrastrutture»

© Riproduzione riservata