Nuovi incarichi ai ministri: Fitto toglie il Sud a Nello Musumeci (per lui la Protezione civile). Leo viceministro

Il Presidente Giorgia Meloni ha sentito il Consiglio dei ministri in merito alla rimodulazione degli incarichi di alcuni Ministri senza portafoglio, determinata al fine di renderli più funzionali all’esercizio delle rispettive deleghe. Al Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati è stato quindi conferito l’incarico per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa; al Ministro Nello Musumeci l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare; al Ministro Raffaele Fitto l’incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Inoltre, il Consiglio dei ministri, vista la delega attribuita al Sottosegretario di Stato dell’economia e delle finanze, Maurizio Leo, ha deliberato l’attribuzione allo stesso del titolo di Vice Ministro.

