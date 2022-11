Sicilia, la Giunta Schifani con gli esterni Pagana e Scarpinato. Dentro anche la messinese Amata

Fumata bianca per la giunta regionale guidata da Renato Schifani: dopo lunghe trattative - apprende l’AGI da fonti di Fratelli d’Italia - solo questa mattina è arrivato il via libera al pressing del partito di Giorgia Meloni che ieri aveva chiesto al presidente della Regione, da sempre contrario, l’ingresso in giunta di due assessori 'esterni tra i quattro che spettano al partito di Giorgia Meloni. Si tratta di Elena Pagana e Francesco Scarpinato, che prendono il posto nell’esecutivo dei deputati regionali Giusi Savarino e Giorgio Assenza. A Pagana, moglie dell’ex assessore alla Salute Ruggero Razza, dovrebbe andare l’assessorato al Territorio e ambiente mentre a Scarpinato, consigliere al Comune di Palermo, quello al Turismo. Gli altri due assessori designati, in quota FdI, sono Alessandro Aricò (Infrastrutture) e Elvira Amata (Beni culturali).

Domani mattina all’Ars è previsto il giuramento della giunta. L’intesa che arriva al termine di un lungo braccio di ferro e fibrillazioni all’interno della maggioranza e a distanza di 50 giorni dal voto.

© Riproduzione riservata