Governo: scambio di tweet tra Musk e Salvini, "Incontriamoci"

Elon Musk commenta via Twitter un articolo che parla dell’invito ad incontrarsi lanciato nei giorni scorsi dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Il fondatore di Tesla e neo proprietario di Twitter scrive: «Non vedo l’ora di incontrarlo».

In settimana, durante un convegno, il vicepremier italiano vedendo una foto di Musk su una copertina di un quotidiano lo aveva definito «uno dei principali geni innovativi», sostenendo che gli «piacerebbe che potesse lavorare di più con l’Italia e in Italia visto che come Mit mi piacerà creare un polo di attrazione di investimenti e capitali stranieri che diventi un punto di riferimento per l’innovazione».

Ancora più esplicitamente, Salvini aveva invitato Musk a investire e a credere nel nostro Paese: «So che ha qualche problema sullo sbarco in Germania, noi spalanchiamo le porte». Frasi rimbalzate sulla stampa e rilanciate da siti e social. Così Musk ha potuto commentate un articolo che riportava le dichiarazioni di Salvini: «Gentile da parte sua. Non vedo l’ora di incontrarlo». Mentre il ministro twitta: «Sarebbe un piacere e un onore. Per te le porte del mio ministero sono sempre aperte».

