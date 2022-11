Enrico Ricci nuovo prefetto di Catanzaro. Cucinotta trasferita a Palermo

L'attuale prefetto di Catanzaro Maria Teresa Cucinotta trasferita a Palermo. Al suo posto, nel capoluogo calabrese, arriva Enrico Ricci, già prefetto di Bergamo. A deciderlo ieri sera il Consiglio dei ministri.

Occhiuto: grazie al prefetto Cucinotta, auguri e buon lavoro al prefetto Ricci

“Al prefetto Maria Teresa Cucinotta, destinata dal Consiglio dei ministri alla città di Palermo, va un sentito ringraziamento per l’alto senso dello Stato ed il lavoro svolto in Calabria, in proficua collaborazione e in sinergia continua con le istituzioni calabresi e le comunità della provincia di Catanzaro. A lei auguriamo il meglio per il prestigioso incarico che andrà a ricoprire alla guida della Prefettura del capoluogo siciliano. Diamo, allo stesso tempo, il benvenuto a sua eccellenza Enrico Ricci che, arrivando da Bergamo, guiderà a Catanzaro gli uffici territoriali del governo, e al quale assicuriamo condivisione d'intenti e il necessario supporto della Regione Calabria. Auguri e buon lavoro”.

Il messaggio del sindaco Fiorita

"Rivolgo a nome della Città Capoluogo il nostro benvenuto e i nostri più calorosi auguri di buon lavoro al neo nominato nuovo prefetto di Catanzaro, Enrico Ricci. Il lungo percorso nell’Amministrazione Civile dell’Interno e il robusto curriculum che lo accompagnano ci danno la certezza che il suo sarà un contributo prezioso per il nostro territorio. L’Amministrazione Comunale, da parte sua, sarà doverosamente disponibile, con spirito di leale collaborazione tra le Istituzioni, per tutto ciò che andrà nella direzione della tutela e della cura del superiore interesse pubblico.

Al contempo, desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Maria Teresa Cucinotta, che lascia la Prefettura di Catanzaro per assumere la rappresentanza del Governo a Palermo, sua città di origine. In questi pochi mesi da Sindaco, ho avuto modo di apprezzarne le doti e il piglio dimostrato soprattutto nell’affrontare situazioni di emergenza, come l’approdo sulla nostra costa di centinaia di migranti lo scorso agosto o la difficile realtà di alcune nostre periferie. Anche a lei giungano dunque gli auguri di buon lavoro e di buon proseguimento di percorso al servizio dello Stato".

