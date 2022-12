Manovra, intesa su pensioni minime a 600 euro per over 75. Prorogato il Superbonus

La proroga al 31 dicembre 2022 della Cilas per il superbonus al 110% e la misura "salva-sport" che consente alle società sportive di saldare in 60 rate i versamenti tributari con maggiorazione del 3%, entreranno fra gli emendamenti alla manovra che saranno presentati dai relatori. Lo si apprende da fonti di maggioranza. «Chiuso» l’emendamento del governo per l’aumento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75. Fonti di Governo lo assicurano mentre nella commissione Bilancio della Camera si prolunga l’attesa per la presentazione del pacchetto di emendamenti alla manovra dell’esecutivo. La misura sulle pensioni sarà tra quelle che il governo depositerà in commissione nelle prossime ore.

Ma c'è da dire che c'è un ritardo rispetto alla tabella di marcia degli emendamenti del governo alla manovra, attesi entro le 14. Il governo ne presenterà una parte nel pomeriggio e una parte domani mattina: questa la scansione che si profila, come si apprende a margine dei lavori della commissione Bilancio della Camera, dove è in corso l’esame del provvedimento. A breve dovrebbe tenersi un ufficio di presidenza, a cui parteciperà anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in cui verrà delineata la tempistica del prosieguo dei lavori. A quanto si apprende, l’intenzione del governo è verificare la possibilità di intesa con l’opposizione su alcuni emendamenti.

