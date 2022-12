Il governo ha posto in Aula al Senato la questione di fiducia sul dl aiuti quater, lo ha comunicato in Aula il ministro dei rapporti per il parlamento Luca Ciriani, piegando che si tratta del «testo approvato dalla commissione».

Il provvedimento torna alla commissione bilancio per il parere e il dibattito sulla questione di fiducia avrà inizio domani alle ore 14. È la prima fiducia chiesta dal governo Meloni.

