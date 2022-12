Ponte sullo Stretto, Schifani: "È dietro l'angolo, io e Occhiuto faremo di tutto"

Per il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, il ponte sullo Stretto «è dietro l’angolo». Lo ha detto nel giorno in cui viene presentato, alla stazione centrale di Palermo, il Blues, primo treno ibrido di Trenitalia a doppia alimentazione, elettrica e diesel, pronto a circolare sui binari della Sicilia.

«Ci stiamo lavorando. Io e il presidente della Calabria - ha aggiunto - faremo di tutto perchè questa opera si realizzi. Oggi vado a Roma per trovare soluzioni per i siciliani per la nostra terra con un confronto alla pari con un governo che sta dimostrando grande attenzione alla Sicilia».

© Riproduzione riservata