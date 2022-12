Il testo dovrà tornare in Commissione Bilancio perché quello approvato ieri prevederebbe l'impiego di fondi che... non ci sono. La lunga notte della legge di bilancio è stata inficiata dall'ok a un emendamento sbagliato, che prevedeva l'utilizzo di 450 milioni di euro ai Comuni. Peccato che questa somma non esista. Per correggere l'errore, bisognerà ricorrere nuovamente al voto in Senato nella giornata di domani.

