Conte candida Donatella Bianchi in Lazio: "Incarna i valori M5s". Ecco chi è

Giuseppe Conte riceve il sì che attendeva: quello dell’ex presidente Wwf Donatella Bianchi, candidata del M5s alla Regione Lazio. Lo annuncia lo stesso leader 5S in un’intervista all’Avvenire. Donatella Bianchi, dice, «incarna perfettamente i valori del Movimento, rappresenta al meglio il nostro programma politico, sociale ed ambientale ed è un nome condiviso con le altre forze politiche, sociali e civiche con cui stiamo condividendo il percorso, a partire da Coordinamento 2050». Chiusa l’alleanza regionale con i dem del territorio: «Nel Lazio D’Amato è stato punto di caduta del Pd dopo guerra interna tra correnti e capibastone».

Chi è Donatella Bianchi

La sua carriera giornalistica è iniziata nella redazione ligure del Secolo XIX , con collaborazioni televisive per i principali canali televisivi e radiofonici nazionali e come corrispondente di riviste specializzate nella promozione del territorio, esperienza maturata come inviato speciale per conto della Rai con la produzione di reportage e monografie sui temi del turismo, dei beni culturali e ambientali su scala internazionale. con interviste esclusive a personalità del mondo del giornalismo, della letteratura e dello spettacolo.

Dalla Testata Giornalistica Regionale RAI , dove svolge diversi ruoli, come quello di anchor-woman per il Telegiornale e di autore e conduttore della rubrica TGR Italia Agricoltura, uno specifico programma di approfondimento, notizie e informazioni sul mondo agricolo italiano realizzato per conto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Per la radio Radiouno ha editato diversi format su tematiche ambientali, sulle innovazioni legate ai principi di sostenibilità espresse sui territori, sulla ricerca scientifica e archeologica, sociale e culturale.

Dal 1994 è diventata conduttrice e autrice del programma televisivo di RAI 1 “Linea blu” che da allora va in onda ogni anno il sabato nel primo pomeriggio. “Lineablu” è stato il primo programma televisivo italiano dedicato alla cultura del mare, alla sua salvaguardia, alle sue peculiarità e caratteristiche, alla sua economia, alle sue tradizioni, alla valorizzazione degli ambienti e dei territori costieri. Nell’ambito del programma sono state numerosissime le interviste fatte a eminenti personalità italiane e straniere. “Linea blu” costituisce nel panorama della produzione televisiva italiana, una straordinaria e rilevante esperienza di diffusione e conoscenza del mare, delle sue meraviglie e criticità.

Seguiranno numerose consulenze e collaborazioni con i Ministeri dei Trasporti e delle Infrastrutture, delle Politiche Agricole, dell’Ambiente, del Turismo e Beni Culturali e della Difesa; con UcinaConfindustria Nautica, con le principali forze e corpi di polizia , vigilanza e controllo marittimi, in stretta e diretta collaborazione con i Comandi Generali di Guardia di Finanza, Capitanerie di Porto, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e con la Protezione Civile e lo Stato Maggiore della Marina, dell’Esercito, dell’Aeronautica. Appassionata di ambiente, collabora come testimone alle principali campagne del WWF, di Legambiente e Marevivo, con il Ministero dell’Ambiente e delle Politiche Agricole e Forestali. Ed è il volto delle principali campagne mediatiche sulla sicurezza in mare delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera.

Su nomina dell’Unione Europea dal 2007 rappresenta l’Italia nel processo di consultazione per la elaborazione del Green Paper , il libro verde sulle politiche del mare. Il costante impegno divulgatrice la porta, nel Giugno 2014 ad assumere la Presidenza del WWF Italia. Con la sua Presidenza ha garantito un importante e difficile processo di riorganizzazione e di rilancio del WWF Italia oltre che di riallineamento al WWF Internazionale; ha indirizzato tutte le campagne di comunicazione prodotte dal WWF Italia negli ultimi cinque anni riposizionando l’Associazione sui temi dell’ambientalismo scientifico e della sostenibilità. Sotto la sua Presidenza il WWF Italia e ritornato a crescere non solo in termini di sostenitori ed interlocuzione esterna, ma anche come investimenti nel campo della conservazione sia nazionale che internazionale oltre che come progettualità nel campo dell’educazione ambientale, del supporto alle imprese, della rappresentanza istituzionale.

Nel 2015 ha collaborato e coordinato eventi specifici in diverse importanti iniziative come Gli Stati Generali della Natura d’Italia, tenutisi presso l’Universita La Sapienza di Roma, Expo 2015 Milano curando il coordinamento di tavoli di confronto sulle tematiche ambientali e delle strategie marine e contribuendo all’elaborazione della Carta di Milano, prodotta dal Governo italiano per l’occasione. È stata protagonista delle Annual Conference del Wwf Internazionale negli anni 2015 a Lofoten in Norvegia sul tema di come devono essere affrontate le sfide della conservazione in un mondo in rapida evoluzione con risorse limitate e popolazione in crescita, e 2016 in Zambia a Livingstone, sull’importanza strategica per il Wwf di occuparsi delle problematiche economiche seguendo in particolare il cosidetto “greening financial system”. Nel 2019 In occasione degli Stati generali della Green Economy del 6 Novembre a Rimini, ha moderato la sessione plenaria di apertura con la partecipazione del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

A maggio 2018 intervenuta a Ottawa, in rappresentanza dell’Italia e su indicazione del ministro dell’Ambiente, al Summit delle donne leader sulle questioni climatiche “Women Kicking it on Climate” (“Le donne danno il via al confronto sul clima”), fortemente voluto dalla Ministra dell’Ambiente e del Cambiamento climatico canadese, Catherine McKenna in preparazione del G7 dei capi di Stato dell’8 e 9 giugno e del G7 dei ministri dell’Ambiente del primo ottobre 2018. Ad Agosto 2019 il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa la nomina , su intesa con il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti , Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Ad Agosto 2020 assume il ruolo di coordinamento del Sito Unesco Portovenere, Cinque Terre , Isole del Tino e della Palmaria. Cittadina onoraria del Comune di Santa Teresa di Gallura e Ustica, ha ricevuto numerosi premi nel corso della carriera per il suo impegno giornalistico per la divulgazione della cultura dell’ambiente e del mare. È autrice dei libri “Storie del mare” Aliberti Editore, 2009 e “Le 100 perle del mare italiano”, Rizzoli editore, 2012 e di recente pubblicazione “L’eredità del mare” , Railibri 2020. È testimonial di diverse campagne pubbliche sulla salute e la comunicazione sociale.

