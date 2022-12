Autonomia, Calderoli spavaldo: "Al Sud si convinceranno quando vedranno i piccioli"

«Quando ci sono i piccioli di mezzo vedrete che si convinceranno anche le regioni del Sud». Lo ha affermato Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e l’Autonomia, partecipando alla festa della Lega ad Alzano Lombardo, parlando del passo in avanti per l’introduzione dell’autonomia regionale, dopo che oggi è stato trasmesso alla presidenza del Consiglio il disegno di legge relativo.

«Andrò in tutte le regioni del Sud - ha aggiunto - poco fa ho sentito il governatore Vincenzo de Luca, un alleato che ha capito le potenzialità che l’autonomia differenziata può dare anche in Campania. Il 2 gennaio sono a Catanzaro a incontrare la giunta e il consiglio regionale. I due terzi dei parlamentari sono del Centro Sud - spiega - se voglio portare a casa l’autonomia per le regioni del Nord devo portare a casa il consenso anche da parte loro. Non hanno capito che io voglio convincerli che se la Lombardia e il Veneto hanno espresso il 95% delle potenzialità, loro hanno il 50% di potenzialità da poter recuperare, lo capiranno quando vedranno che possono aumentare gli introiti».

