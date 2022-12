Decreto Rave, Wanda Ferro: "In Italia si rispettano le regole, no agli abusivi"

"Un altro impegno mantenuto dal Governo Meloni: con l’approvazione del decreto rave si afferma il principio che in Italia si rispettano le regole e non si premiano gli abusivi".

Lo afferma, in una nota- il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro. "Non siamo più il luogo - aggiunge Ferro - in cui si arrivava da mezza Europa per occupare illegalmente le proprietà altrui e organizzare eventi in cui si commettono reati di ogni genere, nella certezza dell’impunità. Vogliamo tutelare il diritto dei giovani a divertirsi in piena sicurezza. Esprimo particolare orgoglio anche per l’approvazione della norma che difende l'ergastolo ostativo, non a caso il primo provvedimento voluto dal presidente Giorgia Meloni, che ha un forte valore simbolico perché dichiara con estrema chiarezza da quale parte questo Governo ha scelto di stare: quella del contrasto alle mafie, della tutela delle vittime e del rispetto del lavoro di magistrati e delle forze dell’ordine che combattono le organizzazioni criminali. Abbiamo scongiurato il rischio di consentire ai boss irriducibili di uscire dal carcere e riprendere il controllo del territorio".

