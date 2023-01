Bufera su Alessia Morani. La foto sui social e i commenti nel Pd: "Il mio un partito maschilista"

Alessia Morani, ex parlamentare del Pd, ha pubblicato una foto sui social che ha scatenato la polemica anche, e soprattutto, dentro al suo partito. Commenti su commenti, molti anche di cattivo gusto.

La Morani ha pubblicato una foto la sera del suo compleanno, il 3 gennaio, seduta e di profilo. Giubbotto di pelle nero con sotto una maglietta sempre nera e con un tocco di bianco in pizzo. La Morani ha commentato intervistata dal Corsera:

"Si mettono sempre in conto gli odiatori. Ma ci sono stati attacchi del mio partito, non me li aspettavo. Era una foto sobria, composta, per niente ammiccante o volgare. Non capisco. Una foto che il mio compagno mi ha scattato per il mio compleanno, il 3 gennaio. Ero seduta e di profilo, completamente vestita. Ma anche fosse stata in costume che male ci sarebbe stato?".

E sui commenti negativi arrivati da dentro al partito ha risposto: "Intanto mi si rafforza la convinzione che il mio è un partito profondamente maschilista".

"Il problema - ha proseguito - è che vogliono che si mortifichi la femminilità . Qualcuno me lo ha scritto: “dovresti fare come la Carfagna che per dimostrare la propria competenza mortifica la sua femminilità”. Roba da medioevo. Il peggiore di tutti è stato un certo Michele Testoni che ha innestato il dibattito".

Ma chi è a questo punto questo Michele Testoni? "Su Facebok dice di essere un insegnate e vice presidente del Comitato a Madrid del Pd e del Psoe. Ha scritto: “una deputata del mio partito dovrebbe evitare questo reiterato tipo di fotografie, decisamente inappropriate”. E lui non sa nemmeno che non sono più deputata. Il fuoco amico non lo immaginavo. A destra sono più avanti di noi, ci danno lezioni".

© Riproduzione riservata