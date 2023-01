Usa: McCarthy affondato anche nel decimo voto per speaker. Record... in negativo

Il repubblicano Kevin McCarthy è stato affondato alla Camera anche nella decima votazione per lo speaker, la più lunga in 164 anni. Si è fermato a 200 voti, mentre i 20 ribelli hanno sostenuto due candidati alternativi. Dem granitici sul loro leader Hakim Jeffrey, che ha raccolto tutte le 212 preferenze.

E’ dal 1859 che non c'è stata una elezione dello Speaker della Camera Usa così lunga. Lo sottolineano i media americani quando sta per iniziare la decima votazione. Bocciato per la quarta volta in un giorno, la decima in tre, primo Speaker a non essere eletto al primo turno in cento anni, primo ad andare alla undicesima votazione in 164 anni. Il candidato ufficiale dei Repubblicani, Kevin McCarthy, sta bruciando tutti i record ma non come sperava: lo stallo al Congresso continua e questa corsa all’elezione di Speaker è diventata la più lunga dal 1859. Ma non ancora la più lunga di sempre. Per eleggere alla guida della Camera il rappresentante del Massachusetts Nathaniel Banks, nel 1855, furono necessari due mesi e 133 votazioni con la fumata bianca che arrivò solo il 2 febbraio del 1856 quando Banks ebbe la meglio per 103 voti a 100 sul rappresentante William Aiken, della South Carolina.

